Які серіали сподобаються любителям "Дивних див" — 3 захопливі стрічки

Серіал "Дивні дива" вже став улюбленцем мільйонів глядачів в усьому світі. Якщо ви — в армії фанатів, не варто засмучуватися через завершальний сезон стрічки. Є гідна заміна, яка точно не розчарує.

Серіали, схожі на "Дивні дива"

"Пітьма" (2017)

Серіал розгортається навколо одного з провінційних містечок у Німеччині, де зникає підліток. Ерік ніби провалився під землю. Тривалі пошуки не дають жодних результатів. І поки місцеві вибудовують теорії про те, що ж сталося з хлопцем, його друзі вирішують не сидіти склавши руки та вирушають на пошуки Еріка. Зрештою вони опиняються в лісі, що оповитий справжнім жахом. Підлітки намагаються втекти від темряви, але далеко не всім вдається врятуватися.

Серіал "Загублені" (2004)

Один з літаків, що летить із Сіднея до Лос-Анджелеса, потрапляє в авіакатастрофу. 48 людей, які були на борту судна, дивом виживають, але опиняються на загубленому в океані острові. Головні герої розуміють, що навряд чи їх хтось зможе знайти, тож вирішують пристосовуватися та виживати в умовах дикої природи. Однак острів приховує смертельно небезпечні таємниці, які героям належить розгадати.

"Суспільство" (2019)

Група підлітків випадково вирушає у велику подорож у часі та просторі. Вони опиняються у своєму місці, але в зовсім іншому вигляді. Тут немає батьків, старих знайомих чи сусідів. Молоді доводиться створювати нову спільноту, включно із законами, правилами та владою. Безтурботне життя підлітків перетворюється на боротьбу за існування та пошук можливості втечі з цієї дивної реальності.

Ці серіали захоплюють з перших хвилин та тримають у напрузі до кінця. Якщо ви полюбили "Дивні дива", то ця підбірка вам точно сподобається.

