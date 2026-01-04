Коли спалюється найбільше калорій під час інтиму — названо 3 пози

Чоловік та жінка у ліжку. Фото: Freepik

Під час інтимної близькості можна не тільки розслабитися та насолодитися партнером, а й витратити калорії. Близькість — це хороше фізичне навантаження. Найбільше енергії витрачається під час трьох поз.

Спеціальний калькулятор створила британська компанія From Mars.

Реклама

Читайте також:

Під час яких поз в інтимі можна втратити найбільше калорій

Маслобійка

Ця поза займає перше місце у списку. Зокрема, партнери спалюють 211 калорій за кожні пів години інтиму. В такій позиції жінка лежить на спині, піднявши ноги вгору, а чоловік перебуває зверху. Такий варіант — кращий вибір для сміливців, які люблять експерименти та ще й хочуть не тільки розслабитися, а й витратити енергію.

В яких позах спалюється найбільше калорій. Фото: скриншот

Стоячи

У позі стоячи можна спалити 192 калорії за пів години. При цьому, як наголошують дослідники, така позиція призводить до одного з найнижчих показників досягнення оргазмів у жінок — лише 17%.

Собачий стиль

Така поза передбачає, що чоловік знаходиться позаду, а жінка опирається на лікті. Вона дозволяє спалити 182 калорії протягом 30 хвилин статевого акту. Крім того, як повідомляє From Mars, саме в такій позиції жінки найчастіше отримують оргазм — у 79% випадків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одній з країн можна потрапити у в'язницю через відмову в інтимі. Чоловік або дружина мають право звернутися до поліції.

Також ми розповідали про те, в якому віці жінки зраджують найчастіше. Науковці здивували результатами дослідження.