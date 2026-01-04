Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life 3 пози, які спалюють найбільше калорій під час інтиму

3 пози, які спалюють найбільше калорій під час інтиму

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:06
Коли спалюється найбільше калорій під час інтиму — названо 3 пози
Чоловік та жінка у ліжку. Фото: Freepik

Під час інтимної близькості можна не тільки розслабитися та насолодитися партнером, а й витратити калорії. Близькість — це хороше фізичне навантаження. Найбільше енергії витрачається під час трьох поз.

Спеціальний калькулятор створила британська компанія From Mars.

Реклама
Читайте також:

Під час яких поз в інтимі можна втратити найбільше калорій

Маслобійка

Ця поза займає перше місце у списку. Зокрема, партнери спалюють 211 калорій за кожні пів години інтиму. В такій позиції жінка лежить на спині, піднявши ноги вгору, а чоловік перебуває зверху. Такий варіант — кращий вибір для сміливців, які люблять експерименти та ще й хочуть не тільки розслабитися, а й витратити енергію.

Три пози, в яких найбільше втрачаються калорії
В яких позах спалюється найбільше калорій. Фото: скриншот

Стоячи

У позі стоячи можна спалити 192 калорії за пів години. При цьому, як наголошують дослідники, така позиція призводить до одного з найнижчих показників досягнення оргазмів у жінок — лише 17%.

Собачий стиль

Така поза передбачає, що чоловік знаходиться позаду, а жінка опирається на лікті. Вона дозволяє спалити 182 калорії протягом 30 хвилин статевого акту. Крім того, як повідомляє From Mars, саме в такій позиції жінки найчастіше отримують оргазм — у 79% випадків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одній з країн можна потрапити у в'язницю через відмову в інтимі. Чоловік або дружина мають право звернутися до поліції.

Також ми розповідали про те, в якому віці жінки зраджують найчастіше. Науковці здивували результатами дослідження.

поради цікаві факти кохання інтим калорії
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації