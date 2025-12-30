Відео
За відмову в інтимі можна потрапити до в'язниці — в якій країні

За відмову в інтимі можна потрапити до в'язниці — в якій країні

Дата публікації: 30 грудня 2025 17:50
За ґрати через інтим — в якій країні відмова партнерові вважається злочином
Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Freepik

В одній з африканських країн відмова від інтиму може каратися. Як жінки, так й чоловіки здатні потрапити за ґрати, якщо друга половинка поскаржиться на таку поведінку партнера.

Про це пише видання GhanaWeb.

Читайте також:

Де відмова від інтиму вважається злочином

Як зазначив помічник комісара поліції Денніс Фіакпуї, жінки, які відмовляють своїм партнерам в інтимній близькості, можуть бути покарані. Таку поведінку партнерки можуть розцінити як емоційне насильство. Якщо людину визнають винною, їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Це саме правило стосується і чоловіків. Якщо партнер відмовить дружині у близькості, вона може подати скаргу до поліції.

"Якщо ваші чоловіки відмовляються від вас і роблять вас нещасними та завдають вам емоційного болю, ви також можете повідомити про це в поліції. Якщо ваші партнери пізніше повертаються додому і це робить вас нещасними, ви можете також подати заяву до підрозділу поліції з питань домашнього насильства та підтримки потерпілих", — заявив Фіакпуї.

Крім того, як емоційне насильство може бути розцінена й інша поведінка партнера. Наприклад, якщо чоловік відмовляється їсти те, що приготувала його дружина, затримується на роботі чи робить будь-які інші вчинки, що завдають емоційного болю другій половинці. Потерпілих від такого насильства закликають звертатися до поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи був інтим на проєкті "Холостяк-14". Надін Головчук розкрила правду.

Також ми розповідали про те, в якій країні найважче живеться жінкам. Їм заборонено майже усе.

в'язниця Африка цікаві факти інтим стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
