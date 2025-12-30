За ґрати через інтим — в якій країні відмова партнерові вважається злочином

За відмову в інтимі можна потрапити до в'язниці — в якій країні
В одній з африканських країн відмова від інтиму може каратися. Як жінки, так й чоловіки здатні потрапити за ґрати, якщо друга половинка поскаржиться на таку поведінку партнера.
Про це пише видання GhanaWeb.
Де відмова від інтиму вважається злочином
Як зазначив помічник комісара поліції Денніс Фіакпуї, жінки, які відмовляють своїм партнерам в інтимній близькості, можуть бути покарані. Таку поведінку партнерки можуть розцінити як емоційне насильство. Якщо людину визнають винною, їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.
Це саме правило стосується і чоловіків. Якщо партнер відмовить дружині у близькості, вона може подати скаргу до поліції.
"Якщо ваші чоловіки відмовляються від вас і роблять вас нещасними та завдають вам емоційного болю, ви також можете повідомити про це в поліції. Якщо ваші партнери пізніше повертаються додому і це робить вас нещасними, ви можете також подати заяву до підрозділу поліції з питань домашнього насильства та підтримки потерпілих", — заявив Фіакпуї.
Крім того, як емоційне насильство може бути розцінена й інша поведінка партнера. Наприклад, якщо чоловік відмовляється їсти те, що приготувала його дружина, затримується на роботі чи робить будь-які інші вчинки, що завдають емоційного болю другій половинці. Потерпілих від такого насильства закликають звертатися до поліції.
