Надін Головчук розкрила правду про "Холостяк-14" — чи був інтим на проєкті

Учасниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук розкрила правду про проєкт. Вона зізналася, чи був інтим з Тарасом Цимбалюком на проєкті та як змінилося її життя після шоу.

Про це учасниця проєкту розповіла для ТСН.

Надін Головчук розповіла подробиці про шоу "Холостяк"

Головчук зазначила, що на проєкті її показали лише з однієї сторони. Дівчина наголосила, що її не виставили у гіршому світлі, але й не розкрили повністю.

"Це десь 15-20% мого життя. Я дуже різностороння, але для цієї історії мене потрібно було проявити і показати так", — пояснила Надін.

Вона також додала, що проєкт "Холостяк" однозначно змінив її життя. Особливо це стосується впізнаваності та медійності.

"Тепер треба бути дуже обережною у своєму прояві. Я звикла показувати все, як є, а зараз треба передивитися це", — додала Головчук.

Учасниця шоу "Холостяк-14" також зізналася, чи був на проєкті інтим між нею та Цимбалюком.

"Я не готова відкривати своє особисте життя. Однак якщо ви хочете спитати, чи є інтим на проєкті, то у нас його не було", — зізналася Надін.

Дівчина також прокоментувала чутки про її перемогу. Вона зазначила, що їй приємно бачити припущення користувачів мережі про це, однак варто дочекатися фіналу, аби дізнатися правду.

"Я б не вірила кожному слову та чуткам, а дивилась і насолоджувалася проєктом", — додала учасниця шоу.

Дівчина також відмовилася відповідати, чи закохана вона зараз. Учасниця "Холостяка" наголосила, що через контракт не може нічого сказати, поки не вийшов фінальний випуск.

