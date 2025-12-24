Переможниця "Холостяк-14" — Решетнік прокоментував вибір Цимбалюка

Ведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram/grisha_reshetnik

Ведучий шоу "Холостяк-14" Григорій Решетнік поділився подробицями фіналу. Наразі глядачі ще не знають, кого ж обрав Тарас Цимбалюк, однак ведучий оцінив фінальний вибір холостяка.

Про це Григорій Решетнік поділився з OBOZ.UA за лаштунками телешоу "Танці з зірками".

Решетнік прокоментував фінал "Холостяка-14"

Ведучий шоу зазначив, що він уже знає, чим закінчиться "Холостяк". Він анонсував постшоу, в якому покажуть життя учасниць та Тараса Цимбалюка після проєкту.

"Воно (Постшоу. — Ред) вийде через тиждень після фіналу. Чи є у мене фаворитка? Ні, у мене їх немає — вболіваю за щастя кожної учасниці, хочу, щоб після нашого проєкту життя у всіх склалося класно. Найголовніше, щоб це була фаворитка головного героя. А нам лишається лише прийняти і не втручатися в любовні справи", — зазначив Решетнік.

Григорій Решетнік с учасницями шоу "Холостяк-14". Фото: instagram/grisha_reshetnik

Він також наголосив, що буде складно тим, кого не оберуть, однак такий формат шоу. Цимбалюку доводиться щотижня обирати, хто з дівчат піде далі, а хто покине проєкт.

Ведучий додав, що з головним героєм цьогорічного "Холостяка" у них склалися дружні стосунки. Навіть після проєкту Решетнік та Цимбалюк зустрічаються і часто спілкуються.

"Така приязнь виникла буквально з перших моментів. Ми були знайомі раніше й навіть планували до повномасштабного вторгнення зніматися разом у фільмі, але цього не сталося", — пояснив ведучий.

Шоумен додав, що хороші стосунки з Цимбалюком склалися одразу. Чоловіки навіть знімали разом трендові відео та публікували спільні дописи.

