Україна
Головна Life Решетнік прокоментував фінальний вибір Цимбалюка у "Холостяк-14"

Решетнік прокоментував фінальний вибір Цимбалюка у "Холостяк-14"

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:48
Переможниця "Холостяк-14" — Решетнік прокоментував вибір Цимбалюка
Ведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram/grisha_reshetnik

Ведучий шоу "Холостяк-14" Григорій Решетнік поділився подробицями фіналу. Наразі глядачі ще не знають, кого ж обрав Тарас Цимбалюк, однак ведучий оцінив фінальний вибір холостяка.

Про це Григорій Решетнік поділився з OBOZ.UA за лаштунками телешоу "Танці з зірками".

Читайте також:

Решетнік прокоментував фінал "Холостяка-14"

Ведучий шоу зазначив, що він уже знає, чим закінчиться "Холостяк". Він анонсував постшоу, в якому покажуть життя учасниць та Тараса Цимбалюка після проєкту.

"Воно (Постшоу. — Ред) вийде через тиждень після фіналу. Чи є у мене фаворитка? Ні, у мене їх немає — вболіваю за щастя кожної учасниці, хочу, щоб після нашого проєкту життя у всіх склалося класно. Найголовніше, щоб це була фаворитка головного героя. А нам лишається лише прийняти і не втручатися в любовні справи", — зазначив Решетнік.

Решетнік оцінив вибір холостяка 14
Григорій Решетнік с учасницями шоу "Холостяк-14". Фото: instagram/grisha_reshetnik 

Він також наголосив, що буде складно тим, кого не оберуть, однак такий формат шоу. Цимбалюку доводиться щотижня обирати, хто з дівчат піде далі, а хто покине проєкт.

Ведучий додав, що з головним героєм цьогорічного "Холостяка" у них склалися дружні стосунки. Навіть після проєкту Решетнік та Цимбалюк зустрічаються і часто спілкуються.

"Така приязнь виникла буквально з перших моментів. Ми були знайомі раніше й навіть планували до повномасштабного вторгнення зніматися разом у фільмі, але цього не сталося", — пояснив ведучий.

@grisha_reshetnik

а розмір трембіти має значення? 🌹🤣

♬ оригінальний звук - Grisha_Reshetnik

Шоумен додав, що хороші стосунки з Цимбалюком склалися одразу. Чоловіки навіть знімали разом трендові відео та публікували спільні дописи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо Тарасу Цимбалюку навушник у вусі під час зйомок "Холостяка". Актор зізнався, що йому говорять режисери.

Також ми розповідали про те, чим закінчився 10 випуск "Холостяка". Такого від Цимбалюка ніхто не очікував.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу Григорій Решетнік стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
