Решетник оценил финальный выбор Цымбалюка в "Холостяк-14"

Решетник оценил финальный выбор Цымбалюка в "Холостяк-14"

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:48
Победительница "Холостяк-14" — Решетник прокомментировал выбор Цымбалюка
Ведущий Григорий Решетник. Фото: instagram/grisha_reshetnik

Ведущий шоу "Холостяк-14" Григорий Решетник поделился подробностями финала. На данный момент зрители еще не знают, кого же выбрал Тарас Цымбалюк, однако ведущий оценил финальный выбор холостяка.

Об этом Григорий Решетник поделился с OBOZ.UA за кулисами телешоу "Танці з зірками".

Решетник прокомментировал финал "Холостяка-14"

Ведущий шоу отметил, что он уже знает, чем закончится "Холостяк". Он анонсировал постшоу, в котором покажут жизнь участниц и Тараса Цымбалюка после проекта.

"Оно (Постшоу. — Ред) выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет — болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно. Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принять и не вмешиваться в любовные дела", — отметил Решетник.

Решетнік оцінив вибір холостяка 14
Григорий Решетник с участницами шоу "Холостяк-14". Фото: instagram/grisha_reshetnik

Он также отметил, что будет сложно тем, кого не выберут, однако таков формат шоу. Цымбалюку приходится еженедельно выбирать, кто из девушек пойдет дальше, а кто покинет проект.

Ведущий добавил, что с главным героем нынешнего "Холостяка" у них сложились дружеские отношения. Даже после проекта Решетник и Цымбалюк встречаются и часто общаются.

"Такая приязнь возникла буквально с первых моментов. Мы были знакомы раньше и даже планировали до полномасштабного вторжения сниматься вместе в фильме, но этого не произошло", — объяснил ведущий.

@grisha_reshetnik

а розмір трембіти має значення? 🌹🤣

♬ оригінальний звук - Grisha_Reshetnik

Шоумен добавил, что хорошие отношения с Цымбалюком сложились сразу. Мужчины даже снимали вместе трендовые видео и публиковали совместные посты.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем Тарасу Цымбалюку наушник в ухе во время съемок "Холостяка". Актер признался, что ему говорят режиссеры.

Также мы рассказывали о том, чем закончился 10 выпуск "Холостяка". Такого от Цымбалюка никто не ожидал.

