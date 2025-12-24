Надин Головчук раскрыла правду о "Холостяке-14" — был ли интим на проекте

Участница проекта "Холостяк-14" Надин Головчук. Фото: кадр из видео

Участница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук раскрыла правду о проекте. Она призналась, был ли интим с Тарасом Цымбалюком на проекте и как изменилась ее жизнь после шоу.

Об этом участница проекта рассказала для ТСН.

Надин Головчук рассказала подробности о шоу "Холостяк"

Головчук отметила, что на проекте ее показали только с одной стороны. Девушка подчеркнула, что ее не выставили в худшем свете, но и не раскрыли полностью.

"Это где-то 15-20% моей жизни. Я очень разносторонняя, но для этой истории меня нужно было проявить и показать так", — пояснила Надин.

Она также добавила, что проект "Холостяк" однозначно изменил ее жизнь. Особенно это касается узнаваемости и медийности.

"Теперь надо быть очень осторожной в своем проявлении. Я привыкла показывать все, как есть, а сейчас надо пересмотреть это", — добавила Головчук.

Участница шоу "Холостяк-14" также призналась, был ли на проекте интим между ней и Цымбалюком.

"Я не готова открывать свою личную жизнь. Однако если вы хотите спросить, есть ли интим на проекте, то у нас его не было", — призналась Надин.

Девушка также прокомментировала слухи о ее победе. Она отметила, что ей приятно видеть предположения пользователей сети об этом, однако стоит дождаться финала, чтобы узнать правду.

"Я бы не верила каждому слову и слухам, а смотрела и наслаждалась проектом", — добавила участница шоу.

Девушка также отказалась отвечать, влюблена ли она сейчас. Участница "Холостяка" подчеркнула, что из-за контракта не может ничего сказать, пока не вышел финальный выпуск.

