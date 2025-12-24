Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life "Холостяк-14" — Надин ответила, был ли интим с Цымбалюком

"Холостяк-14" — Надин ответила, был ли интим с Цымбалюком

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 10:48
Надин Головчук раскрыла правду о "Холостяке-14" — был ли интим на проекте
Участница проекта "Холостяк-14" Надин Головчук. Фото: кадр из видео

Участница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук раскрыла правду о проекте. Она призналась, был ли интим с Тарасом Цымбалюком на проекте и как изменилась ее жизнь после шоу.

Об этом участница проекта рассказала для ТСН.

Реклама
Читайте также:

Надин Головчук рассказала подробности о шоу "Холостяк"

Головчук отметила, что на проекте ее показали только с одной стороны. Девушка подчеркнула, что ее не выставили в худшем свете, но и не раскрыли полностью.

"Это где-то 15-20% моей жизни. Я очень разносторонняя, но для этой истории меня нужно было проявить и показать так", — пояснила Надин.

Она также добавила, что проект "Холостяк" однозначно изменил ее жизнь. Особенно это касается узнаваемости и медийности.

"Теперь надо быть очень осторожной в своем проявлении. Я привыкла показывать все, как есть, а сейчас надо пересмотреть это", — добавила Головчук.

Участница шоу "Холостяк-14" также призналась, был ли на проекте интим между ней и Цымбалюком.

"Я не готова открывать свою личную жизнь. Однако если вы хотите спросить, есть ли интим на проекте, то у нас его не было", — призналась Надин.

Девушка также прокомментировала слухи о ее победе. Она отметила, что ей приятно видеть предположения пользователей сети об этом, однако стоит дождаться финала, чтобы узнать правду.

"Я бы не верила каждому слову и слухам, а смотрела и наслаждалась проектом", — добавила участница шоу.

Девушка также отказалась отвечать, влюблена ли она сейчас. Участница "Холостяка" подчеркнула, что из-за контракта не может ничего сказать, пока не вышел финальный выпуск.

Напомним, ранее мы писали о том, что Григорий Решетник оценил выбор Тараса Цымбалюка в финале шоу. Он также рассказал о дружбе с холостяком.

Также мы рассказывали о том, как снимают шоу "Холостяк". В ухе Цымбалюка действительно постоянно находится наушник.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк телеканал "СТБ" интим проект
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации