За решетку из-за интима — в какой стране отказ партнеру считается преступлением

Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

В одной из африканских стран отказ от интима может наказываться. Как женщины, так и мужчины способны попасть за решетку, если вторая половинка пожалуется на такое поведение партнера.

Об этом пишет издание GhanaWeb.

Реклама

Читайте также:

Где отказ от интима считается преступлением

Как отметил помощник комиссара полиции Деннис Фиакпуи, женщины, которые отказывают своим партнерам в интимной близости, могут быть наказаны. Такое поведение партнерши могут расценить как эмоциональное насилие. Если человека признают виновным, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Это же правило касается и мужчин. Если партнер откажет жене в близости, она может подать жалобу в полицию.

"Если ваши мужья отказываются от вас и делают вас несчастными и причиняют вам эмоциональную боль, вы также можете сообщить об этом в полицию. Если ваши партнеры позже возвращаются домой и это делает вас несчастными, вы можете также подать заявление в подразделение полиции по вопросам домашнего насилия и поддержки потерпевших", — заявил Фиакпуи.

Кроме того, как эмоциональное насилие может быть расценено и другое поведение партнера. Например, если муж отказывается есть то, что приготовила его жена, задерживается на работе или делает любые другие поступки, причиняющие эмоциональную боль второй половинке. Пострадавших от такого насилия призывают обращаться в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, был ли интим на проекте "Холостяк-14". Надин Головчук раскрыла правду.

Также мы рассказывали о том, в какой стране тяжелее всего живется женщинам. Им запрещено почти все.