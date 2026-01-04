Когда сжигается больше всего калорий во время интима — названы 3 позы

Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

Во время интимной близости можно не только расслабиться и насладиться партнером, но и потратить калории. Близость — это хорошая физическая нагрузка. Больше всего энергии тратится во время трех поз.

Специальный калькулятор создала британская компания From Mars.

Во время каких поз в интиме можно потерять больше всего калорий

Маслобойка

Эта поза занимает первое место в списке. В частности, партнеры сжигают 211 калорий за каждые полчаса интима. В такой позиции женщина лежит на спине, подняв ноги вверх, а мужчина находится сверху. Такой вариант — лучший выбор для смельчаков, которые любят эксперименты и еще и хотят не только расслабиться, но и потратить энергию.

В каких позах сжигается больше всего калорий. Фото: скриншот

Стоя

В позе стоя можно сжечь 192 калории за полчаса. При этом, как отмечают исследователи, такая позиция приводит к одному из самых низких показателей достижения оргазмов у женщин — всего 17%.

Собачий стиль

Такая поза предполагает, что мужчина находится сзади, а женщина опирается на локти. Она позволяет сжечь 182 калории в течение 30 минут полового акта. Кроме того, как сообщает From Mars, именно в такой позиции женщины чаще всего получают оргазм — в 79% случаев.

