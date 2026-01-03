Як мотивувати чоловіка на дорогі подарунки — 5 фраз від психолога

Дівчина дивиться на чоловіка та посміхається. Фото: Freepik

Всього кілька фраз можуть мотивувати чоловіка та зробити стосунки кращими. Ці слова викликають у партнера бажання піклуватися та робити дорогі подарунки.

Про це розповіла психолог Наталія Демченко.

Фрази, які будуть мотивувати чоловіка на дорогі подарунки

"Мені подобається, коли ти піклуєшся про мене"

Психологиня радить говорити цю фразу спокійно, з посмішкою і тоді, коли партнер проявляє увагу. Чоловік відчуває, що партнерка дозволяє піклуватися про себе. Це викличе бажання робити їй ще більше приємностей.

"Дякую, ти робиш моє життя кращим"

Психологиня радить замінити цими словами звичну фразу "Ой, не варто було". Дякуючи, дивіться чоловікові в очі й додайте легкий дотик. Це точно запам'ятається.

"Мені приємно, що ти про це подумав"

Не знецінюйте подарунок, навіть якщо це була звичайна кава. Подякуйте партнерові за увагу. Психологиня наголошує, що після цього він буде все більше й більше вкладатися у стосунки.

"Дякую, що взяв це на себе"

Говоріть слова подяки в момент дії, а не після. Зазначте, яким важливим для вас був вчинок чоловіка. Зрештою він захоче робити ще більше, аби знову чути таку фразу від коханої жінки.

"З тобою я відчуваю спокій і безпеку"

Скажіть таку фразу після обіймів чи розмов. Висловіть підтримку чоловікові і робіть це щиро, без пафосу. Такі слова — про довіру, повагу та почуття. Чоловік буде готовий заради такої партнерки на все.

