Головна Life 5 фраз, що мотивують чоловіка робити дорогі подарунки

5 фраз, що мотивують чоловіка робити дорогі подарунки

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 11:49
Як мотивувати чоловіка на дорогі подарунки — 5 фраз від психолога
Дівчина дивиться на чоловіка та посміхається. Фото: Freepik

Всього кілька фраз можуть мотивувати чоловіка та зробити стосунки кращими. Ці слова викликають у партнера бажання піклуватися та робити дорогі подарунки.

Про це розповіла психолог Наталія Демченко.

Читайте також:

Фрази, які будуть мотивувати чоловіка на дорогі подарунки

"Мені подобається, коли ти піклуєшся про мене"

Психологиня радить говорити цю фразу спокійно, з посмішкою і тоді, коли партнер проявляє увагу. Чоловік відчуває, що партнерка дозволяє піклуватися про себе. Це викличе бажання робити їй ще більше приємностей.

"Дякую, ти робиш моє життя кращим"

Психологиня радить замінити цими словами звичну фразу "Ой, не варто було". Дякуючи, дивіться чоловікові в очі й додайте легкий дотик. Це точно запам'ятається.

"Мені приємно, що ти про це подумав"

Не знецінюйте подарунок, навіть якщо це була звичайна кава. Подякуйте партнерові за увагу. Психологиня наголошує, що після цього він буде все більше й більше вкладатися у стосунки.

"Дякую, що взяв це на себе"

Говоріть слова подяки в момент дії, а не після. Зазначте, яким важливим для вас був вчинок чоловіка. Зрештою він захоче робити ще більше, аби знову чути таку фразу від коханої жінки.

"З тобою я відчуваю спокій і безпеку"

Скажіть таку фразу після обіймів чи розмов. Висловіть підтримку чоловікові і робіть це щиро, без пафосу. Такі слова — про довіру, повагу та почуття. Чоловік буде готовий заради такої партнерки на все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази великих людей варто почути усім. Вони мотивують на досягнення успіху.

Також ми розповідали про те, якими фразами можна завершити конфлікт. Вони заведуть співрозмовника в глухий кут.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
