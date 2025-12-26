5 фраз, що поставлять на місце будь-якого співрозмовника

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Freepik

Інколи знайти вихід зі сварки буває дуже складно. Здається, що вже вичерпалися усі аргументи та можливі слова. Однак існує кілька фраз, які допоможуть у будь-якому випадку. Вони поставлять співрозмовника на місце.

Про це розповіла тренерка з ораторського мистецтва Ольга Мацьопа в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Якими фразами можна легко завершити будь-яку сварку

Аби поставити крапку у суперечці, варто використовувати не лише логіку чи аргументи. Не менш важливим фактором є емоційна подача, з якою ви говорите. Вона здатна роззброїти співрозмовника.

Крім того, є кілька готових фраз, які підійдуть на усі випадки життя. Вони ніби вибивають землю з-під ніг в опонента. Такі слова завжди будуть звучати влучно. Вони мають нотку сарказму та проявляють холодний спокій.

Ось які фрази виділила Ольга Мацьопа:

"Ми навряд чи зустрінемось. Я не повторюю одну й ту саму помилку двічі";

"Щоб тебе зрозуміти, потрібні роки деградації";

"Ти як базарна баба — шуму багато, а суті не знайти";

"Якщо це твоя найкраща версія, страшно уявити, що було до";

"Твої слова мають потенціал, на жаль, нереалізований".

Такі репліки завершать будь-яку дискусію. Після того, як ви скажете ці слова, співрозмовник точно не матиме, що відповісти. Сварка або завершиться, або перейде у мовчазну поразку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, колоритні українські слова. Їх рідко коли вживають.

Також ми розповідали про те, які фрази звучать грубо. Їх варто замінити на приємніші варіанти українською.