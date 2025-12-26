5 фраз, которые поставят на место любого собеседника

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Freepik

Иногда найти выход из ссоры бывает очень сложно. Кажется, что уже исчерпались все аргументы и возможные слова. Однако существует несколько фраз, которые помогут в любом случае. Они поставят собеседника на место.

Об этом рассказала тренер по ораторскому искусству Ольга Мацьопа в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Какими фразами можно легко завершить любую ссору

Чтобы поставить точку в споре, стоит использовать не только логику или аргументы. Не менее важным фактором является эмоциональная подача, с которой вы говорите. Она способна разоружить собеседника.

Кроме того, есть несколько готовых фраз, которые подойдут на все случаи жизни. Они будто выбивают землю из-под ног у оппонента. Такие слова всегда будут звучать метко. Они имеют нотку сарказма и проявляют холодное спокойствие.

Вот какие фразы выделила Ольга Мацьопа:

"Мы вряд ли встретимся. Я не повторяю одну и ту же ошибку дважды";

"Чтобы тебя понять, нужны годы деградации";

"Ты как базарная баба — шума много, а сути не найти";

"Если это твоя лучшая версия, страшно представить, что было до";

"Твои слова имеют потенциал, к сожалению, нереализованный".

Такие реплики завершат любую дискуссию. После того, как вы скажете эти слова, собеседник точно не будет иметь, что ответить. Ссора либо завершится, либо перейдет в молчаливое поражение.

Напомним, ранее мы писали о том, колоритные украинские слова. Их редко когда употребляют.

Также мы рассказывали о том, какие фразы звучат грубо. Их стоит заменить на более приятные варианты на украинском.