5 фраз, которые поставят на место любого собеседника

Как загнать собеседника в тупик — 5 беспроигрышных фраз
Иногда найти выход из ссоры бывает очень сложно. Кажется, что уже исчерпались все аргументы и возможные слова. Однако существует несколько фраз, которые помогут в любом случае. Они поставят собеседника на место.
Об этом рассказала тренер по ораторскому искусству Ольга Мацьопа в Instagram.
Какими фразами можно легко завершить любую ссору
Чтобы поставить точку в споре, стоит использовать не только логику или аргументы. Не менее важным фактором является эмоциональная подача, с которой вы говорите. Она способна разоружить собеседника.
Кроме того, есть несколько готовых фраз, которые подойдут на все случаи жизни. Они будто выбивают землю из-под ног у оппонента. Такие слова всегда будут звучать метко. Они имеют нотку сарказма и проявляют холодное спокойствие.
Вот какие фразы выделила Ольга Мацьопа:
- "Мы вряд ли встретимся. Я не повторяю одну и ту же ошибку дважды";
- "Чтобы тебя понять, нужны годы деградации";
- "Ты как базарная баба — шума много, а сути не найти";
- "Если это твоя лучшая версия, страшно представить, что было до";
- "Твои слова имеют потенциал, к сожалению, нереализованный".
Такие реплики завершат любую дискуссию. После того, как вы скажете эти слова, собеседник точно не будет иметь, что ответить. Ссора либо завершится, либо перейдет в молчаливое поражение.
