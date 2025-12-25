Колоритные и красивые украинские слова — их мало кто говорит

Женщина в украинской одежде. Фото: Freepik

Украинский язык богат разнообразными словами, которые звучат по-особенному красиво. Некоторые из них имеют настолько древние корни, что о них уже почти забыли. На самом деле эти варианты колоритные и яркие. Они сделают вашу речь более интересной.

Об этом рассказал украинский языковед Александр Авраменко.

Древние украинские слова, которые редко употребляют

В украинском языке есть немало красивых слов, о которых незаслуженно забыли. Эти варианты стоит использовать вместо привычных словосочетаний, чтобы сделать язык интереснее.

"Обіруч"

Этим словом можно заменить фразу "взятися двома руками". Например, "Він обіруч вхопився за дівчину, аби та не впала на льоду".

"Обабіч"

Это слово — аналог фразы "з обох боків". Например, "Обабіч будинку росли троянди, гортензії та пахучі лілії".

"Горілиць"

Такое слово заменит фразу "лежати на спині". Например, "Мама завжди сварилась на мене, коли я їв горілиць".

"Долілиць"

Это слово можно сказать вместо фразы "обличчям донизу". Например, "Мій батько завжди спить долілиць, та ще й ховає руки під подушку".

"Поготів"

Об этом слове также многие забыли. Оно означает "тим більше". Например, "Я зовсім не збиралася святкувати Новий рік, а запрошувати до себе гостей і поготів".

"Навдивовижу"

Таким словом можно передать сильное восхищение, удивление или необычайность чего-то. Например, "Попри постійні дощі, цей рік був навдивовижу врожайним".

