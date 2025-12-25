Колоритні та красиві українські слова — їх мало хто говорить

Жінка в українському одязі. Фото: Freepik

Українська мова багата на різноманітні слова, які звучать по-особливому красиво. Деякі з них мають настільки давнє коріння, що про них уже майже забули. Насправді ж ці варіанти колоритні та яскраві. Вони зроблять вашу мову цікавішою.

Про це розповів український мовознавець Олександр Авраменко.

Давні українські слова, які рідко вживають

В українській мові є чимало красивих слів, про які незаслужено забули. Ці варіанти варто використовувати замість звичних словосполучень, аби зробити мову цікавішою.

"Обіруч"

Цим словом можна замінити фразу "взятися двома руками". Наприклад, "Він обіруч вхопився за дівчину, аби та не впала на льоду".

"Обабіч"

Це слово — відповідник фразі "з обох боків". Наприклад, "Обабіч будинку росли троянди, гортензії та пахучі лілії".

"Горілиць"

Таке слово замінить фразу "лежати на спині". Наприклад, "Мама завжди сварилась зі мною, коли я їв горілиць".

"Долілиць"

Це слово можна сказати замість фрази "обличчям донизу". Наприклад, "Мій батько завжди спить долілиць, та ще й ховає руки під подушку".

"Поготів"

Про це слово також багато хто забув. Вона означає "тим більше". Наприклад, "Я зовсім не збиралася святкувати Новий рік, а запрошувати до себе гостей і поготів".

"Навдивовижу"

Таким словом можна передати сильне захоплення, здивування або надзвичайність чогось. Наприклад, "Попри постійні дощі, цей рік був навдивовижу врожайним".

