Мотиваційні фрази — слова успішних людей, до яких варто прислухатися

Іноді достатньо лише почути певні слова у потрібний час, аби відшукати мотивацію та почати діяти. Є кілька фраз відомих людей, які допоможуть досягти успіху і подолати перешкоди на своєму шляху.

Мотиваційні цитати успішних людей

Оскар Вайльд: "Інші ролі зайняті, тому будьте собою". Ця фраза нагадує, як важливо знайти себе та робити те, що дійсно хочеться. Не варто підлаштовуватися під світ, якщо хочете досягти успіху.

Мухаммед Алі: "Нічого не досягне у житті той, хто не має сміливості ризикувати". Успіх не приходить сам по собі. Це результат невтомної праці та постійної роботи.

Джонатан Свіфт: "У владу долі вірять лише нещасні. Щасливі світу цього всі успіхи, яких вони досягають, приписують самим собі". Не варто покладатися на те, що все складеться так, як має бути. Щастя любить тих, хто бореться за нього.

Флоренс Найтінгейл: "Мій успіх — це результат того, що я ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших". Можна знайти безліч пояснень тому, чому вам не вдалося досягти бажаного. Натомість варто пробувати далі, а не шукати виправдання.

Марк Твен: "Через 20 років ви будете більше розчаровані тим, що не зробили, ніж тим, що зробили. Тому відпливайте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте". Не бійтеся пробувати нове. Лише так можна відчути справжній смак життя.

Стів Джобс: "Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям". Найгірше, що може зробити людина — думати за інших, а не за себе. В першу чергу варто перейматися власними потребами, бажаннями та почуттями.

Теодор Рузвельт: "Варто лише повірити, що ви можете — і ви вже на пів шляху до цілі". Найчастіше псує життя людям зневіра у власних силах. Невпевненість позбавляє людину можливості діяти та рухатися вперед.

Генрі Форд: "Невдача — це лише можливість почати спочатку, але вже більш мудро". Не варто розцінювати перешкоду як кінцевий етап. Це лише сходинка, яку потрібно пройти, хай навіть не з першого разу.

