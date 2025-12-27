Мотивационные фразы — слова успешных людей, к которым стоит прислушаться

Актер Фрэнк Синатра. Фото: AP

Иногда достаточно лишь услышать определенные слова в нужное время, чтобы отыскать мотивацию и начать действовать. Есть несколько фраз известных людей, которые помогут достичь успеха и преодолеть препятствия на своем пути.

Мотивационные цитаты успешных людей

Оскар Уайльд: "Другие роли заняты, поэтому будьте собой". Эта фраза напоминает, как важно найти себя и делать то, что действительно хочется. Не стоит подстраиваться под мир, если хотите достичь успеха.

Мухаммед Али: "Ничего не достигнет в жизни тот, кто не имеет смелости рисковать". Успех не приходит сам по себе. Это результат неустанного труда и постоянной работы.

Джонатан Свифт: "Во власть судьбы верят только несчастные. Счастливые мира сего все успехи, которых они достигают, приписывают самим себе". Не стоит полагаться на то, что все сложится так, как должно быть. Счастье любит тех, кто борется за него.

Флоренс Найтингейл: "Мой успех — это результат того, что я никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других". Можно найти множество объяснений тому, почему вам не удалось достичь желаемого. Вместо этого стоит пробовать дальше, а не искать оправдания.

Марк Твен: "Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, что не сделали, чем тем, что сделали. Поэтому отплывайте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте". Не бойтесь пробовать новое. Только так можно почувствовать настоящий вкус жизни.

Стив Джобс: "Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью". Худшее, что может сделать человек — думать за других, а не за себя. В первую очередь стоит заниматься собственными потребностями, желаниями и чувствами.

Теодор Рузвельт: "Стоит только поверить, что вы можете — и вы уже на полпути к цели". Чаще всего портит жизнь людям неверие в собственные силы. Неуверенность лишает человека возможности действовать и двигаться вперед.

Генри Форд: "Неудача — это лишь возможность начать сначала, но уже более мудро". Не стоит расценивать препятствие как конечный этап. Это лишь ступенька, которую нужно пройти, пусть даже не с первого раза.

