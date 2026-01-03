Видео
Главная Life 5 фраз, мотивирующих мужчину делать дорогие подарки

5 фраз, мотивирующих мужчину делать дорогие подарки

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 11:49
Как мотивировать мужчину на дорогие подарки — 5 фраз от психолога
Девушка смотрит на мужчину и улыбается. Фото: Freepik

Всего несколько фраз могут мотивировать мужчину и сделать отношения лучше. Эти слова вызывают у партнера желание заботиться и делать дорогие подарки.

Об этом рассказала психолог Наталья Демченко.

Фразы, которые будут мотивировать мужчину на дорогие подарки

"Мне нравится, когда ты заботишься обо мне"

Психолог советует говорить эту фразу спокойно, с улыбкой и тогда, когда партнер проявляет внимание. Мужчина чувствует, что партнерша позволяет заботиться о себе. Это вызовет желание делать ей еще больше приятностей.

"Спасибо, ты делаешь мою жизнь лучше"

Психолог советует заменить этими словами привычную фразу "Ой, не стоило". Благодаря, смотрите мужчине в глаза и добавьте легкое прикосновение. Это точно запомнится.

"Мне приятно, что ты об этом подумал"

Не обесценивайте подарок, даже если это был обычный кофе. Поблагодарите партнера за внимание. Психолог отмечает, что после этого он будет все больше и больше вкладываться в отношения.

"Спасибо, что взял это на себя"

Говорите слова благодарности в момент действия, а не после. Отметьте, каким важным для вас был поступок мужчины. В конце концов он захочет делать еще больше, чтобы снова слышать такую фразу от любимой женщины.

"С тобой я чувствую спокойствие и безопасность"

Скажите такую фразу после объятий или разговоров. Выразите поддержку мужчине и делайте это искренне, без пафоса. Такие слова — о доверии, уважении и чувствах. Мужчина будет готов ради такой партнерши на все.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы великих людей стоит услышать всем. Они мотивируют на достижение успеха.

Также мы рассказывали о том, какими фразами можно завершить конфликт. Они заведут собеседника в тупик.

женщины советы фраза мужчины слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
