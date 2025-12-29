Відео
Головна Life 5 кращих серіалів від Netflix, які ви могли пропустити

5 кращих серіалів від Netflix, які ви могли пропустити

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 22:22
Підбірка найкращих серіалів від Netflix — точно не розчарують
Героїня серіалу "Неймовірне". Фото: кадр з відео

Деякі серіали від Netflix вже встигли стати культовими та підкорити глядачів. Їх можна легко подивитися за кілька вечорів, адже це міні-стрічки з динамічним сюжетом та неочікуваними поворотами подій.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Найкращі серіали від Netflix

"Неймовірне"

Цей міні-серіал розповідає історію Марі Адлер. Дівчина пережила насильство, однак була змушена відмовитися від своїх свідчень через те, що їй ніхто не повірив, навіть поліція. Зрештою це призвело до того, що серійний ґвалтівник продовжив свої злочини. Історія заснована на реальних подіях.

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо"

Цей серіал — вісім окремих історій, які поєднані моторошним сюжетом. Кожна з них жахає та заворожує напруженістю. Якщо ви хочете потрапити у світ темряви, готичності, страшної краси та незвичності, — цей серіал варто переглянути обов'язково.

"Мадам Сі Джей Вокер"

Це реальна історія Сари Брідлав, яка стала першою темношкірою мільйонеркою в США. Головна героїня серіалу побудувала успішну бізнес-імперію тоді, коли жінок не сприймали серйозно. Вона створила власну справу з нуля завдяки сильному характеру та амбіціям.

"Людина з Флориди"

Цей серіал розповідає історію детектива Майка Валентайна. Чоловік втрачає сім'ю та роботу через ігрову залежність. Аби погасити борги, йому доводиться працювати на місцевого гангстера. Одне з розслідувань приводить головного героя у Флориду, де він втягується у смертельно небезпечне полювання за затонулим іспанським скарбом.

"Покоївка"

Це міні-серіал про жінку, яка вирішує втекти з аб'юзивних стосунків та разом з дитиною почати життя з нуля. Алекс влаштовується на роботу покоївкою та стикається з суворою реальністю. Попереду на неї чекає чимало випробувань та негараздів.

Ці серіали сподобаються поціновувачам цікавого та захопливого кіно. Вони захоплюють з перших хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які культові фільми про Новий рік та Різдво варто подивитися. Вони додадуть святкового настрою.

Також ми розповідали про те, що варто подивитися після серіалу "Дивні дива". Є кілька стрічок, схожих за сюжетом.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
