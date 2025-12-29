Подборка лучших сериалов от Netflix — точно не разочаруют

Героиня сериала "Невероятное". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы от Netflix уже успели стать культовыми и покорить зрителей. Их можно легко посмотреть за несколько вечеров, ведь это мини-ленты с динамичным сюжетом и неожиданными поворотами событий.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама

Читайте также:

Лучшие сериалы от Netflix

"Невероятное"

Этот мини-сериал рассказывает историю Мари Адлер. Девушка пережила насилие, однако была вынуждена отказаться от своих показаний из-за того, что ей никто не поверил, даже полиция. В конце концов это привело к тому, что серийный насильник продолжил свои преступления. История основана на реальных событиях.

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Этот сериал — восемь отдельных историй, которые объединены жутким сюжетом. Каждая из них ужасает и завораживает напряженностью. Если вы хотите попасть в мир темноты, готичности, страшной красоты и необычности, — этот сериал стоит посмотреть обязательно.

"Мадам Си Джей Уокер"

Это реальная история Сары Бридлав, которая стала первой темнокожей миллионершей в США. Главная героиня сериала построила успешную бизнес-империю тогда, когда женщин не воспринимали всерьез. Она создала собственное дело с нуля благодаря сильному характеру и амбициям.

"Человек из Флориды"

Этот сериал рассказывает историю детектива Майка Валентайна. Мужчина теряет семью и работу из-за игровой зависимости. Чтобы погасить долги, ему приходится работать на местного гангстера. Одно из расследований приводит главного героя во Флориду, где он втягивается в смертельно опасную охоту за затонувшим испанским сокровищем.

"Горничная"

Это мини-сериал о женщине, которая решает сбежать из абьюзивных отношений и вместе с ребенком начать жизнь с нуля. Алекс устраивается на работу горничной и сталкивается с суровой реальностью. Впереди ее ждет немало испытаний и невзгод.

Эти сериалы понравятся ценителям интересного и увлекательного кино. Они захватывают с первых минут.

Напомним, ранее мы писали о том, какие культовые фильмы про Новый год и Рождество стоит посмотреть. Они добавят праздничного настроения.

Также мы рассказывали о том, что стоит посмотреть после сериала "Очень странные дела". Есть несколько лент, похожих по сюжету.