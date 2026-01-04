Американець став рекордсменом через незвичний імідж бороди — фото

Чоловік вплів у бороду зубочистки. Фото: Guinness World Records

Американець Джоел Страссер став абсолютним рекордсменом світу. Він прославився завдяки своїй густій бороді, у яку вплітає різноманітні речі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Американець став рекордсменом через бороду

Джоелу Страссеру — 45 років. Батько чотирьох дітей став відомим на увесь світ завдяки своїй бороді. Чоловік вплітає туди дивні речі: зубочистки, олівці, ялинкові прикраси чи виделки. Таку особливість своєї бороди чоловік відкрив випадково.

"Стільки їжі та інших речей потрапляє туди, що я зрозумів, що вона справді добре їх тримає. Це змусило мене задуматися, а що, якби я справді спробував там щось потримати", — розповів рекордсмен.

Ялинкові іграшки, вплетені у бороду. Фото: Guinness World Records

Саме так й почалася серія світових рекордів, які встановив Страссер:

7 липня 2018 року — найбільша кількість зубочисток у бороді — 3500;

21 листопада 2019 року — найбільша кількість паличок для їжі в бороді — 520;

21 листопада 2019 року — найбільша кількість гольфті в бороді — 607;

14 березня 2020 року — найбільша кількість виделок в бороді — 121 (пізніше цей рекорд було покращено);

19 червня 2020 року — найбільша кількість паперових соломинок у бороді — 534;

17 листопада 2020 року — найбільша кількість прищіпок для білизни на бороді — 359;

31 грудня 2020 року — найбільша кількість олівців у бороді — 450 (пізніше цей рекорд було покращено);

21 вересня 2021 року — найбільша кількість олівців у бороді — 456;

17 листопада 2021 року — найбільша кількість олівців, вставлених у бороду за одну хвилину — 59;

18 червня 2022 року — найбільша кількість паличок, вставлених у бороду за одну хвилину — 86;

5 листопада 2022 року — найбільша кількість виделок у бороді — 126;

2 грудня 2022 року — найбільша кількість ялинкових кульок у бороді — 710;

18 лютого 2023 року — найбільша кількість ватних паличок у бороді — 2470;

4 жовтня 2023 року — найбільша кількість паличок для їжі, вставлених у бороду за одну хвилину (команда з двох осіб) — 104, Девід Раш і Гаррет Сміт (обидва США);

5 грудня 2023 року — найбільша кількість трубочок для чищення у бороді — 1150;

9 грудня 2023 року — найбільша кількість цукеркових паличок у бороді — 187 (пізніше цей рекорд було побито);

14 березня 2024 року — найбільша кількість шампурів для барбекю у бороді — 600;

16 грудня 2024 року — найбільша кількість цукеркових паличок у бороді — 200;

30 серпня 2025 року — найбільша кількість свічок на бороді — 613.

Вушні палички, вплетені у бороду. Фото: Guinness World Records

Чоловік зізнається, що такі досягнення дарують йому неймовірні відчуття. Він додав, що бити рекорди йому не набридає. Однак Джоел зазначає, що таке захоплення не з легких. Деякі предмети доставляли йому дискомфорт та навіть біль.

