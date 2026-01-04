Американец стал рекордсменом из-за необычного имиджа бороды — фото

Мужчина вплел в бороду зубочистки. Фото: Guinness World Records

Американец Джоэл Страссер стал абсолютным рекордсменом мира. Он прославился благодаря своей густой бороде, в которую вплетает различные вещи.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Реклама

Читайте также:

Американец стал рекордсменом из-за бороды

Джоэлу Страссеру — 45 лет. Отец четверых детей стал известным на весь мир благодаря своей бороде. Мужчина вплетает туда странные вещи: зубочистки, карандаши, елочные украшения или вилки. Такую особенность своей бороды мужчина открыл случайно.

Реклама

"Столько еды и других вещей попадает туда, что я понял, что она действительно хорошо их держит. Это заставило меня задуматься, а что, если бы я действительно попытался там что-то подержать", — рассказал рекордсмен.

Елочные игрушки, вплетенные в бороду. Фото: Guinness World Records

Именно так и началась серия мировых рекордов, которые установил Страссер:

Реклама

7 июля 2018 года — наибольшее количество зубочисток в бороде — 3500;

21 ноября 2019 года — наибольшее количество палочек для еды в бороде — 520;

21 ноября 2019 года — наибольшее количество гольфиков в бороде — 607;

14 марта 2020 года — наибольшее количество вилок в бороде — 121 (позже этот рекорд был улучшен);

19 июня 2020 года — наибольшее количество бумажных соломинок в бороде — 534;

17 ноября 2020 года — наибольшее количество прищепок для белья на бороде — 359;

31 декабря 2020 года — наибольшее количество карандашей в бороде — 450 (позже этот рекорд был улучшен);

21 сентября 2021 года — наибольшее количество карандашей в бороде — 456;

17 ноября 2021 года — наибольшее количество карандашей, вставленных в бороду за одну минуту — 59;

18 июня 2022 года — наибольшее количество палочек, вставленных в бороду за одну минуту — 86;

5 ноября 2022 года — наибольшее количество вилок в бороде — 126;

2 декабря 2022 года — наибольшее количество елочных шариков в бороде — 710;

18 февраля 2023 года — наибольшее количество ватных палочек в бороде — 2470;

4 октября 2023 года — наибольшее количество палочек для еды, вставленных в бороду за одну минуту (команда из двух человек) — 104, Дэвид Раш и Гаррет Смит (оба США);

5 декабря 2023 года — наибольшее количество трубочек для чистки в бороде — 1150;

9 декабря 2023 года — наибольшее количество конфетных палочек в бороде — 187 (позже этот рекорд был побит);

14 марта 2024 года — наибольшее количество шампуров для барбекю в бороде — 600;

16 декабря 2024 года — наибольшее количество конфетных палочек в бороде — 200;

30 августа 2025 года — наибольшее количество свечей на бороде — 613.

Ушные палочки, вплетенные в бороду. Фото: Guinness World Records

Мужчина признается, что такие достижения дарят ему невероятные ощущения. Он добавил, что бить рекорды ему не надоедает. Однако Джоэл отмечает, что такое увлечение не из легких. Некоторые предметы доставляли ему дискомфорт и даже боль.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские традиции непонятны иностранцам. Эти вещи кажутся им странными.

Реклама

Также мы рассказывали о том, какие вещи считались нормальными в 80-х. Сейчас так лучше не вести себя.