Головна Life Андре Тан назвав 5 речей, які важливо зробити на Новий рік

Андре Тан назвав 5 речей, які важливо зробити на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:33
Як задобрити Вогняного Коня — зробіть ці 5 речей на Новий рік
Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram/andre_tan_official

Різдво та Новий рік важливо зустрічати у правильному настрої. Це допоможе привернути до себе удачу та щастя наступного року. Кілька невеликих ритуалів здатні задобрити Вогняного Коня.

Український дизайнер Андре Тан назвав речі, які важливо зробити на Новий рік.

Читайте також:

Як задобрити енергію Вогняного Коня

Червоні відтінки одягу

Для святкування Нового року обирайте червоний одяг або речі з вогняними елементами. Образ має бути яскравим і рішучим. Це привабить енергію Вогняного Коня.

Свічка

На Новий рік обов'язково запаліть свічку. Вона символізує очищення і відкриття нових можливостей. Це допоможе створити правильний настрій для початку року.

Круглі та соковиті фрукти на столі

Поставте на святковий стіл апельсини, виноград, гранат чи інші круглі фрукти. Вони будуть символізувати багатство і щедрість. Крім того, це також принесе правильну енергію у ваш дім.

Одне бажання

Напишіть одне велике бажання на цілий рік. Покладіть його під свічку або спаліть з подякою. Наступного року воно обов'язково збудеться.

Звільнення від старого

Позбудьтеся хоча б однієї старої речі. Кінь не любить застою, тож не беріть у новий рік те, що вже давно пора викинути. Звільніть місце для чогось нового у своєму житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому одязі варто зустрічати Новий рік. Деякі кольори здатні притягнути успіх та щастя.

Також ми розповідали про те, що не можна дарувати чоловікам на Новий рік. Ці речі можуть принести невдачі.

Андре Тан поради успіх удача Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
