Україна
Небезпечні презенти — що не можна дарувати чоловікам на Новий рік

Небезпечні презенти — що не можна дарувати чоловікам на Новий рік

Дата публікації: 19 грудня 2025 17:12
Що категорично не можна дарувати чоловікам на Новий рік — мольфар назвав 5 речей
Чоловік тримає в руках новорічний подарунок. Фото: Freepik

Новорічні свята — період приємних клопотів та пошуків того самого ідеального презенту для найближчих людей. Однак деякі речі, що подаровані навіть з найкращими побажаннями, можуть принести невдачу та навіть бути небезпечними. Їх не варто дарувати чоловікам.

Про це розповів український мольфар Максим Гордєєв в Instagram.

Що не варто дарувати чоловікові

Ножі та гострі предмети

Такі речі символізують розрив стосунків. Вони можуть викликати конфлікти та агресію. Вважається, що ніж ніби "розрізає" дружбу або партнерство, тож краще уникати такого презенту.

Годинники

З енергетичного боку годинник символізує відлік часу життя, обмеження та швидкоплинність. Такий подарунок ніби програмує людину на те, що їй потрібно постійно кудись поспішати. Це особливо небезпечно для чоловіків, що схильні до серцево-судинних захворювань.

Порожні гаманці та портмоне

Дарувати такі аксесуари пустими — це накликати фінансову нестабільність та бідність. Саме тому варто покласти у гаманець або портмоне купюру чи хоча б монети. Це активує енергію достатку.

Взуття

Вважається, що взуття символізує шлях людини. Такий подарунок — це втручання у життєву дорогу чоловіка. Так можна ніби "відправити" його від себе. Подароване взуття може призвести до розставання.

Дзеркала

Дзеркало зберігає в собі енергетичні відбитки всіх, хто в нього дивився. Цей подарунок може принести негативні емоції. Крім того, дзеркало здатне робити певні енергетичні прив'язки до чужої долі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли та як з'явилась традиція прикрашати ялинку. Вона виникла випадково.

Також ми розповідали про те, в яких кольорах зустрічати 2026 рік. Вони притягнуть успіх та щастя.

Новий рік поради подарунок мольфар Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
