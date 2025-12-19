Что категорически нельзя дарить мужчинам на Новый год — мольфар назвал 5 вещей

Мужчина держит в руках новогодний подарок. Фото: Freepik

Новогодние праздники — период приятных хлопот и поисков того самого идеального презента для самых близких людей. Однако некоторые вещи, подаренные даже с наилучшими пожеланиями, могут принести неудачу и даже быть опасными. Их не стоит дарить мужчинам.

Об этом рассказал украинский мольфар Максим Гордеев в Instagram.

Что не стоит дарить мужчине

Ножи и острые предметы

Такие вещи символизируют разрыв отношений. Они могут вызвать конфликты и агрессию. Считается, что нож как бы "разрезает" дружбу или партнерство, поэтому лучше избегать такого презента.

Часы

С энергетической стороны часы символизируют отсчет времени жизни, ограничения и быстротечность. Такой подарок будто программирует человека на то, что ему нужно постоянно куда-то спешить. Это особенно опасно для мужчин, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Пустые кошельки и портмоне

Дарить такие аксессуары пустыми — это навлечь финансовую нестабильность и бедность. Именно поэтому стоит положить в кошелек купюру или хотя бы монеты. Это активирует энергию достатка.

Обувь

Считается, что обувь символизирует путь человека. Такой подарок — это вмешательство в жизненный путь мужчины. Так можно как бы "отправить" его от себя. Подаренная обувь может привести к расставанию.

Зеркала

Зеркало хранит в себе энергетические отпечатки всех, кто в него смотрел. Этот подарок может принести негативные эмоции. Кроме того, зеркало способно делать определенные энергетические привязки к чужой судьбе.

