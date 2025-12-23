Как задобрить Огненную Лошадь — сделайте эти 5 вещей на Новый год

Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram/andre_tan_official

Рождество и Новый год важно встречать в правильном настроении. Это поможет привлечь к себе удачу и счастье в следующем году. Несколько небольших ритуалов способны задобрить Огненного Коня.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые важно сделать на Новый год.

Как задобрить энергию Огненной Лошади

Красные оттенки одежды

Для празднования Нового года выбирайте красную одежду или вещи с огненными элементами. Образ должен быть ярким и решительным, это привлечет энергию Огненной Лошади.

Свеча

На Новый год обязательно зажгите свечу. Она символизирует очищение и открытие новых возможностей. Это поможет создать правильный настрой для начала года.

Круглые и сочные фрукты на столе

Поставьте на праздничный стол апельсины, виноград, гранат или другие круглые фрукты. Они будут символизировать богатство и щедрость. Кроме того, это также принесет правильную энергию в ваш дом.

Одно желание

Напишите одно большое желание на целый год. Положите его под свечу или сожгите с благодарностью. В следующем году оно обязательно сбудется.

Освобождение от старого

Избавьтесь хотя бы от одной старой вещи. Лошадь не любит застоя, поэтому не берите в новый год то, что уже давно пора выбросить. Освободите место для чего-то нового в своей жизни.

