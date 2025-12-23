Видео
Главная Life Андре Тан назвал 5 вещей, которые важно сделать на Новый год

Андре Тан назвал 5 вещей, которые важно сделать на Новый год

Дата публикации 23 декабря 2025 08:33
Как задобрить Огненную Лошадь — сделайте эти 5 вещей на Новый год
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram/andre_tan_official

Рождество и Новый год важно встречать в правильном настроении. Это поможет привлечь к себе удачу и счастье в следующем году. Несколько небольших ритуалов способны задобрить Огненного Коня.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые важно сделать на Новый год.

Читайте также:

Как задобрить энергию Огненной Лошади

Красные оттенки одежды

Для празднования Нового года выбирайте красную одежду или вещи с огненными элементами. Образ должен быть ярким и решительным, это привлечет энергию Огненной Лошади.

Свеча

На Новый год обязательно зажгите свечу. Она символизирует очищение и открытие новых возможностей. Это поможет создать правильный настрой для начала года.

Круглые и сочные фрукты на столе

Поставьте на праздничный стол апельсины, виноград, гранат или другие круглые фрукты. Они будут символизировать богатство и щедрость. Кроме того, это также принесет правильную энергию в ваш дом.

Одно желание

Напишите одно большое желание на целый год. Положите его под свечу или сожгите с благодарностью. В следующем году оно обязательно сбудется.

Освобождение от старого

Избавьтесь хотя бы от одной старой вещи. Лошадь не любит застоя, поэтому не берите в новый год то, что уже давно пора выбросить. Освободите место для чего-то нового в своей жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, в какой одежде стоит встречать Новый год. Некоторые цвета способны притянуть успех и счастье.

Также мы рассказывали о том, что нельзя дарить мужчинам на Новый год. Эти вещи могут принести неудачи.

Андре Тан советы успех удача Новый год 2026
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
