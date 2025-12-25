Що відбувалося за камерами на шоу "Зрадники" — зізнання Артура Логая

Український актор Артур Логай. Фото: instagram/logai.arthur

Український актор Артур Логай взяв участь у шоу "Зрадники". Це був перший досвід участі знаменитості у реаліті-шоу.

Як це відбувалося Артур Логай розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Артур Логай поділився враженнями про шоу "Зрадники"

Актор зізнався, що брати участь у проєкті було нелегко. Він відповів, що стало найскладнішим випробуванням для нього.

"Найважче було вгамувати свої емоції та спробувати бути собою. Багато хто знає, що я трошки хуліганив... Тут (На проєкті. — Ред.) я як звичайна людина. І це було важко — відклеїтися від образу, до якого люди звикли", — зізнався Логай.

Він додав, що у мережі його часто критикували за певні фрази чи поведінку. Актор вважає, що кожен має своє світосприйняття через яке дивився шоу, тому реакція людей була різною.

Логай також зізнався, що за правилами проєкту, учасники не могли спілкуватися поза камерами. Це було під забороною.

"Навіть у ті моменти, коли ми приходимо на майданчик, нас приводять люди, які з нами теж не спілкуються, тільки мінімально комунікують. Ми одягаємо навушники, аби нічого не чути, і нам заборонено спілкуватися на будь-які теми — на тему гри. Ми не маємо спілкуватись між собою. Тому закулісних інтриг, скандалів не було", — додав Логай.

