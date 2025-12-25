Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Артур Логай уперше розповів, що пережив на шоу "Зрадники"

Артур Логай уперше розповів, що пережив на шоу "Зрадники"

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 08:58
Що відбувалося за камерами на шоу "Зрадники" — зізнання Артура Логая
Український актор Артур Логай. Фото: instagram/logai.arthur

Український актор Артур Логай взяв участь у шоу "Зрадники". Це був перший досвід участі знаменитості у реаліті-шоу.

Як це відбувалося Артур Логай розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Артур Логай поділився враженнями про шоу "Зрадники"

Актор зізнався, що брати участь у проєкті було нелегко. Він відповів, що стало найскладнішим випробуванням для нього.

"Найважче було вгамувати свої емоції та спробувати бути собою. Багато хто знає, що я трошки хуліганив... Тут (На проєкті. — Ред.) я як звичайна людина. І це було важко — відклеїтися від образу, до якого люди звикли", — зізнався Логай.

Він додав, що у мережі його часто критикували за певні фрази чи поведінку. Актор вважає, що кожен має своє світосприйняття через яке дивився шоу, тому реакція людей була різною. 

Логай також зізнався, що за правилами проєкту, учасники не могли спілкуватися поза камерами. Це було під забороною.

"Навіть у ті моменти, коли ми приходимо на майданчик, нас приводять люди, які з нами теж не спілкуються, тільки мінімально комунікують. Ми одягаємо навушники, аби нічого не чути, і нам заборонено спілкуватися на будь-які теми — на тему гри. Ми не маємо спілкуватись між собою. Тому закулісних інтриг, скандалів не було", — додав Логай.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знімають шоу "Холостяк-14". Тарас Цимбалюк розповів, коли йому підказують що робити.

Також ми розповідали про те, чим закінчися 10 випуск "Холостяка". Цимбалюк прийняв неочікуване для усіх рішення.

знаменитості шоу Артур Логай телебачення проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації