Что происходило за камерами на шоу "Предатели" — признание Артура Логая

Украинский актер Артур Логай принял участие в шоу "Предатели". Это был первый опыт участия знаменитости в реалити-шоу.

Как это происходило Артур Логай рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Артур Логай поделился впечатлениями о шоу "Предатели"

Актер признался, что участвовать в проекте было нелегко. Он ответил, что стало самым сложным испытанием для него.

"Труднее всего было унять свои эмоции и попробовать быть собой. Многие знают, что я немножко хулиганил... Здесь (На проекте. — Ред.) я как обычный человек. И это было трудно - отклеиться от образа, к которому люди привыкли", — признался Логай.

Он добавил, что в сети его часто критиковали за определенные фразы или поведение. Актер считает, что каждый имеет свое мировосприятие через которое смотрел шоу, поэтому реакция людей была разной.

Логай также признался, что по правилам проекта, участники не могли общаться вне камер. Это было под запретом.

"Даже в те моменты, когда мы приходим на площадку, нас приводят люди, которые с нами тоже не общаются, только минимально коммуницируют. Мы надеваем наушники, чтобы ничего не слышать, и нам запрещено общаться на любые темы — на тему игры. Мы не должны общаться между собой. Поэтому закулисных интриг, скандалов не было", — добавил Логай.

