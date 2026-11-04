Астронавт NASA Джон Янг взям сендвіч у космос. Колаж: Новини.LIVE

У 1965 році американський астронавт Джон Янг вирушив у космос, сховавши у кишені скафандра звичайний сендвіч. Він вирішив пригостити свого напарника просто на орбіті. Здавалося б, невинний жарт, який мав лише трохи розважити екіпаж. Однак витівка обернулася скандалом, дійшла до Конгресу США та змусила NASA переглянути правила космічних польотів.

Як звичайний бутерброд спричинив такий переполох, розповіло NASA на офіційній сторінці, передає Новини.LIVE.

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Як астронавт NASA таємно проніс бутерброд у космос

23 березня 1965 року американські астронавти Джон Янг і Вірджил Гас Гріссом вирушили в космос на кораблі "Джеміні-3". Місія мала випробувати можливості маневрування корабля та підготувати NASA до майбутніх польотів на Місяць.

Проте Янг вирішив додати до польоту трохи гумору. Ще під час підготовки він помітив, як Гріссом скаржився на космічне харчування. Тодішнє меню астронавтів було далеким від ресторанного. Їм доводилося їсти зневоднені продукти, які перед вживанням заливали холодною водою, та спеціальні пресовані страви. Смак такої їжі залишав бажати кращого.

Тому Янг попросив свого колегу Воллі Шірру купити звичайний сендвіч із солониною. Перед стартом астронавт непомітно поклав його до кишені скафандра й вирушив у космос. Приблизно через дві години після запуску Янг дістав прихований перекус і запропонував командиру корабля.

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Гріссом здивовано запитав, звідки взявся бутерброд. Янг спокійно відповів, що приніс його із собою, та запропонував скуштувати. Але щойно Гріссом відкусив шматочок, виявилася проблема. Житній хліб почав кришитися. Командир швидко сховав сендвіч у кишеню, щоб крихти не розлетілися кабіною. Увесь епізод тривав приблизно 30 секунд. Проте його наслідки виявилися значно серйознішими, ніж очікували астронавти.

Бутерброд з яловичиною, який астронавт Джон Янг таємно проніс на космічний корабель. Фото: Raymond Cunningham/Flickr

Чому звичайний сендвіч розлютив NASA та Конгрес США

На Землі крихти хліба навряд чи когось налякають. Але в умовах невагомості навіть така дрібниця могла створити небезпеку. Частинки їжі вільно плавають всередині корабля. Вони здатні пошкодити обладнання.

Тому NASA ретельно перевіряло все, що астронавти брали із собою. До того ж одним із завдань місії було випробування спеціального космічного харчування та його пакування.

Після повернення екіпажу історія набула розголосу. Згодом її обговорювали навіть на слуханнях у Конгресі США щодо бюджету NASA на 1966 рік. Конгресмен Джордж Шиплі був обурений легковажністю астронавта. Він порівняв кабіну космічного корабля з операційною, де будь-який сторонній предмет може становити небезпеку.

Думки керівництва NASA розділилися. Роберт Гілрут, директор Центру пілотованих космічних кораблів, вважав, що подібні жарти допомагають астронавтам долати напруження. Натомість керівник NASA Джеймс Вебб поставився до інциденту значно суворіше. Він зажадав звіту, щоб з'ясувати, чи потрібно покарати Янга.

Що сталося з астронавтом після скандалу

Попри обурення посадовців, Джон Янг не отримав офіційної догани. Витівка не завадила й його кар'єрі. Він став першим астронавтом, який здійснив шість космічних польотів. Згодом брав участь у програмі "Аполлон", а в 1981 році командував першим польотом космічного шатла.

А от правила космічних польотів після інциденту безповоротно змінилися. Починаючи з місії "Джеміні-4", астронавти мусили заздалегідь подавати перелік усіх речей, які планували взяти на борт. Несанкціоновані продукти, важкі та громіздкі предмети опинилися під забороною.

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