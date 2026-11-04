Астронавт NASA Джон Янг взял сэндвич с собой в космос. Коллаж: Новини.LIVE

В 1965 году американский астронавт Джон Янг отправился в космос, спрятав в кармане скафандра обычный сэндвич. Он решил угостить своего напарника прямо на орбите. Казалось бы, безобидная шутка, которая должна была лишь немного развлечь экипаж. Однако эта выходка обернулась скандалом, дошла до Конгресса США и заставила NASA пересмотреть правила космических полетов.

Как обычный бутерброд вызвал такой переполох, рассказало NASA на официальной странице, передает Новини.LIVE.

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Как астронавт NASA тайно пронес бутерброд в космос

23 марта 1965 года американские астронавты Джон Янг и Вирджил Гас Гриссом отправились в космос на корабле "Джемини-3". Миссия должна была проверить возможности маневрирования корабля и подготовить NASA к будущим полетам на Луну.

Однако Янг решил добавить в полет немного юмора. Еще во время подготовки он заметил, как Гриссом жаловался на космическое питание. Тогдашнее меню астронавтов было далеко от ресторанного. Им приходилось есть дегидратированные продукты, которые перед употреблением заливали холодной водой, и специальные прессованные блюда. Вкус такой еды оставлял желать лучшего.

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Поэтому Янг попросил своего коллегу Уолли Ширру купить обычный сэндвич с солониной. Перед стартом астронавт незаметно положил его в карман скафандра и отправился в космос. Примерно через два часа после запуска Янг достал спрятанный перекус и предложил его командиру корабля.

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Грисс удивленно спросил, откуда взялся бутерброд. Янг спокойно ответил, что принес его с собой, и предложил попробовать. Но как только Грисс откусил кусочек, возникла проблема. Ржаной хлеб начал крошиться. Командир быстро спрятал сэндвич в карман, чтобы крошки не разлетелись по кабине. Весь эпизод длился примерно 30 секунд. Однако его последствия оказались гораздо серьезнее, чем ожидали астронавты.

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Бутерброд с говядиной, который астронавт Джон Янг тайно пронес на космический корабль. Фото: Raymond Cunningham/Flickr

Почему обычный сэндвич возмутил NASA и Конгресс США

На Земле крошки хлеба вряд ли кого-то напугают. Но в условиях невесомости даже такая мелочь могла создать опасность. Частицы пищи свободно плавают внутри корабля. Они способны повредить оборудование.

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Поэтому NASA тщательно проверяло все, что астронавты брали с собой. К тому же одной из задач миссии было испытание специального космического питания и его упаковки.

После возвращения экипажа эта история получила широкую огласку. Впоследствии ее обсуждали даже на слушаниях в Конгрессе США по бюджету NASA на 1966 год. Конгрессмен Джордж Шипли был возмущен легкомыслием астронавта. Он сравнил кабину космического корабля с операционной, где любой посторонний предмет может представлять опасность.

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Мнения руководства NASA разделились. Роберт Гилрут, директор Центра пилотируемых космических кораблей, считал, что подобные шутки помогают астронавтам справляться с напряжением. В свою очередь, глава NASA Джеймс Уэбб отнесся к инциденту гораздо строже. Он потребовал отчета, чтобы выяснить, следует ли наказать Янга.

Что случилось с астронавтом после скандала

Несмотря на возмущение чиновников, Джон Янг не получил официального выговора. Эта выходка не помешала и его карьере. Он стал первым астронавтом, совершившим шесть космических полетов. Впоследствии он участвовал в программе "Аполлон", а в 1981 году командовал первым полетом космического челнока.

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А вот правила космических полетов после инцидента безвозвратно изменились. Начиная с миссии "Джемини-4", астронавты должны были заранее предоставлять перечень всех вещей, которые планировали взять на борт. Несанкционированные продукты, тяжелые и громоздкие предметы оказались под запретом.

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