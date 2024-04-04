Коли поминальні дні у квітні 2024 року — дати, що можна і не можна робити

Жінка біля свічок молиться у церкві. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Щорічно декілька разів на рік православні віряни відзначають особливі дні поминання померлих, які також називають батьківськими суботами. Їхні дати змінюються залежно від церковних свят та постів.

Новини.LIVE розповідає, коли поминальні дні у квітні 2024 року, що заведено робити у такі дні, а що категорично заборонено.

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Коли батьківські суботи у квітні 2024 року

У квітні 2024 року буде два таких поминальних дні:

6 квітня — поминальна субота третьої седмиці Великого посту;

— поминальна субота третьої седмиці Великого посту; 13 квітня — поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

Що потрібно робити у батьківську суботу

Традиційно напередодні поминальних днів у храмах відбуваються панахиди, які називаються парастас ("клопотання", "прохання"). У храм також несуть "панахидки" з хлібом, печивом та пісними продуктами, які потім роздають нужденним.

Вже безпосередньо у батьківську суботу вранці проходить літургія, на якій подають записки за упокій, замовляють сорокоуст.

У батьківські суботи вірянам варто:

відвідати храм — можна замовити сорокоуст або літургію, подати записку з іменами померлих родичів;

можна і потрібно молитися не тільки за праведників, а й за грішників;

відвідати кладовище і прибрати могили — не лише рідних, а й занедбані;

на кладовищі варто запалити лампадку, помолитися;

можна прочитати молитву вдома;

зробити добру справу;

подати милостиню.

Дуже часто віряни вдома влаштовують поминальні обіди. На стіл ставлять кутю як символ воскресіння. Проте, це не обов'язково.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Що потрібно нести до церкви на поминальну суботу

У батьківську суботу традиційно в храм несуть панахидку — поминальні продукти. Це можуть бути:

хліб;

цукерки;

соняшникова олія;

крупи;

фрукти;

вода.

Можна обирати цукерки або фрукти, які найбільше любив померлий родич.

Що категорично заборонено у батьківську суботу

У поминальні дні вірянам слід дотримуватися деяких суворих заборон, щоб не брати гріх на душу та вимолити прощення гріхів для померлих.

Тож, у батьківську суботу не можна:

говорити погано про померлих;

страждати;

сперечатися;

лаятися;

злословити;

сваритися;

обмовляти когось;

заздрити;

відмовляти в милостині нужденним;

влаштовувати галасливі поминальні трапези;

поминати померлих алкоголем;

відзначати дні народження;

святкувати весілля.

Також церква проти того, щоб на могилах залишати їжу, адже цей обряд язичницький. Проте, варто запалити свічку.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як помолитися у поминальну суботу

Молитися можна не лише у храмі, а й удома. Можна прочитати спільну молитву на поминальну батьківську суботу:

"Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена / ім'я), і всіх православних християн, і прости їм уся гріхи вільні та невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь".

Також можна прочитати таку молитву:

"Господи, Утішителю і Пасторе наш! З благанням до Тебе вдаюся і прошу: почуй біль моєї душі, і не лишай в пеклі вогненному покійного раба Твого (ім'я/імена). Упокій душу його і прости йому всі гріхи, вільні та невільні, вкрий його своїм небесним покровом і дозволь перебувати в Царстві Твоєму навіки-віків. Амінь".

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