Когда поминальные дни в апреле 2024 года — даты, что можно и нельзя делать

Родительские субботы в апреле 2024 — новые даты, как поминать, что запрещено
Ежегодно несколько раз в год православные верующие отмечают особые дни поминовения умерших, называемых родительскими субботами. Их даты изменяются в зависимости от церковных праздников и постов.
Новини.LIVE рассказывает, когда поминальные дни в апреле 2024 года, что принято делать в такие дни, а что категорически запрещено.
Когда родительские субботы в апреле 2024 года
В апреле 2024 года будет два таких поминальных дня:
- 6 апреля — поминальная суббота третьей седмицы Великого поста;
- 13 апреля — поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
Что нужно делать в родительскую субботу
Традиционно накануне поминальных дней в храмах проходят панихиды, которые называются парастас ("ходатайство", "просьба"). В храм также несут "панахидки" с хлебом, печеньем и постными продуктами, которые затем раздают нуждающимся.
Уже в родительскую субботу утром проходит литургия, на которой подают записки за упокой, заказывают сорокоуст.
В родительские субботы верующим стоит:
- посетить храм — можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников;
- можно и нужно молиться не только о праведниках, но и о грешниках;
- посетить кладбище и убрать могилы — не только родных, но и заброшенные;
- на кладбище следует зажечь лампадку, помолиться;
- можно прочесть молитву дома;
- сделать доброе дело;
- подать подаяние.
Очень часто верующие дома устраивают поминальные обеды. На стол ставят кутью как символ воскресения. Однако это не обязательно.
Что нужно нести в церковь на поминальную субботу
В родительскую субботу традиционно в храм несут панихиду — поминальные продукты. Это могут быть:
- хлеб;
- конфеты;
- подсолнечное масло;
- крупы;
- фрукты;
- вода.
Можно выбирать конфеты или фрукты, которые больше всего любил умерший родственник.
Что категорически запрещено в родительскую субботу
В поминальные дни верующим следует соблюдать некоторые строгие запреты, чтобы не брать грех на душу и вымолить прощение грехов для умерших.
Итак, в родительскую субботу нельзя:
- говорить плохо об умерших;
- страдать;
- спорить;
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- оговаривать кого-то;
- завидовать;
- отказывать в милостыне нуждающимся;
- устраивать шумные поминальные трапезы;
- поминать умерших алкоголем;
- отмечать дни рождения;
- праздновать свадьбу.
Также церковь против того, чтобы на могилах оставлять еду, ведь этот обряд языческий. Однако стоит зажечь свечу.
Как помолиться в поминальную субботу
Молиться можно не только в храме, но и дома. Можно прочитать общую молитву на поминальную родительскую субботу:
"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена / имя), и всех православных христиан, и прости им все грехи свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь".
Также можно прочесть такую молитву:
"Господи, Утешитель и Пастор наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души, и не оставляй в аду огненном покойного раба Твоего (имя/имена). Упокой душу его и прости ему все грехи, свободные и несвободные, покрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в Царстве Твоем на веки веков. Аминь".
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