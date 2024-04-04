Когда поминальные дни в апреле 2024 года — даты, что можно и нельзя делать

Женщина возле свечи молится в церкви. Фото: Виталий Носач/РБК-Україна

Ежегодно несколько раз в год православные верующие отмечают особые дни поминовения умерших, называемых родительскими субботами. Их даты изменяются в зависимости от церковных праздников и постов.

Новини.LIVE рассказывает, когда поминальные дни в апреле 2024 года, что принято делать в такие дни, а что категорически запрещено.

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Когда родительские субботы в апреле 2024 года

В апреле 2024 года будет два таких поминальных дня:

6 апреля — поминальная суббота третьей седмицы Великого поста;

— поминальная суббота третьей седмицы Великого поста; 13 апреля — поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Что нужно делать в родительскую субботу

Традиционно накануне поминальных дней в храмах проходят панихиды, которые называются парастас ("ходатайство", "просьба"). В храм также несут "панахидки" с хлебом, печеньем и постными продуктами, которые затем раздают нуждающимся.

Уже в родительскую субботу утром проходит литургия, на которой подают записки за упокой, заказывают сорокоуст.

В родительские субботы верующим стоит:

посетить храм — можно заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников;

можно и нужно молиться не только о праведниках, но и о грешниках;

посетить кладбище и убрать могилы — не только родных, но и заброшенные;

на кладбище следует зажечь лампадку, помолиться;

можно прочесть молитву дома;

сделать доброе дело;

подать подаяние.

Очень часто верующие дома устраивают поминальные обеды. На стол ставят кутью как символ воскресения. Однако это не обязательно.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Что нужно нести в церковь на поминальную субботу

В родительскую субботу традиционно в храм несут панихиду — поминальные продукты. Это могут быть:

хлеб;

конфеты;

подсолнечное масло;

крупы;

фрукты;

вода.

Можно выбирать конфеты или фрукты, которые больше всего любил умерший родственник.

Что категорически запрещено в родительскую субботу

В поминальные дни верующим следует соблюдать некоторые строгие запреты, чтобы не брать грех на душу и вымолить прощение грехов для умерших.

Итак, в родительскую субботу нельзя:

говорить плохо об умерших;

страдать;

спорить;

ругаться;

злословить;

ссориться;

оговаривать кого-то;

завидовать;

отказывать в милостыне нуждающимся;

устраивать шумные поминальные трапезы;

поминать умерших алкоголем;

отмечать дни рождения;

праздновать свадьбу.

Также церковь против того, чтобы на могилах оставлять еду, ведь этот обряд языческий. Однако стоит зажечь свечу.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Как помолиться в поминальную субботу

Молиться можно не только в храме, но и дома. Можно прочитать общую молитву на поминальную родительскую субботу:

"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена / имя), и всех православных христиан, и прости им все грехи свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное. Аминь".

Также можно прочесть такую молитву:

"Господи, Утешитель и Пастор наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души, и не оставляй в аду огненном покойного раба Твоего (имя/имена). Упокой душу его и прости ему все грехи, свободные и несвободные, покрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в Царстве Твоем на веки веков. Аминь".

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