Письменник А. А. Мілн із сином Крістофером Робіном Мілном. Фото: Pictorial Press Ltd / Alamy

Знаменитий британський письменник Алан Мілн написав для свого маленького сина Крістофера Робіна Мілна казку "Вінні-Пух". Він зробив хлопчика головним героєм історії, оживив його улюблені іграшки на сторінках. Здавалося б, про такий подарунок від батька можна лише мріяти. Згодом книга підкорила серця мільйонів читачів у всьому світі. Проте для для сина письменника всесвітня слава обернулася справжньою трагедією. Хлопчик зненавидів казку, а згодом затаїв глибоку образу на власного батька.

Що ж сталося за лаштунками однієї з найулюбленіших дитячих історій, розповіло ВВС, передає Новини.LIVE.

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Як з'явився справжній Вінні-Пух

У жовтні 1926 року британський письменник Алан Александр Мілн видав книгу "Вінні-Пух". Головними героями стали плюшеві іграшки його маленького сина Крістофера Робіна. Ведмедик, П'ятачок, Іа та інші мешканці казкового лісу були натхненні справжніми дитячими забавками. Місцем пригод став чарівний ліс, прообразом якого був Ешдаунський ліс на півдні Англії. Там маленький Крістофер проводив час із родиною.

Крістофер Робін Мілн і його ведмедик — Вінні-Пух. Фото: Bettmann Archive

Книга миттєво здобула популярність. Діти полюбили кумедного ведмедика, а його маленький господар став знаменитістю. Спочатку хлопчикові подобалася увага. Він пишався тим, що його ім'я знають тисячі людей. Але невдовзі захоплення змінилося почуттям, яке переслідувало його десятиліттями.

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Чому Крістофер Робін зненавидів казку батька

Справжнє дитинство Крістофера зовсім не нагадувало безтурботні пригоди з книжок. До дев'ятирічного віку хлопчик майже не знав близькості з батьками. Більшу частину часу він проводив із нянею, а маму й тата бачив лише у визначені години. Крістофер згодом згадував, що батько не писав казки спеціально для нього. На його думку, письменник створював їх насамперед для себе.

А у дев'ять років хлопчика відправили до школи-інтернату. Там однокласники постійно дражнили його через знаменитого літературного двійника. Сором'язливий Крістофер став об'єктом насмішок. Зрештою він навіть почав займатися боксом, щоб навчитися захищатися.

Хлопець дорослішав, проте люди вперто продовжували бачити в ньому маленького друга Вінні-Пуха. У своїх мемуарах "Зачаровані місця", виданих 1974 року, він зізнався, що відчував себе використаним. На його думку, батько здобув популярність, немовби піднявшись на дитячі плечі сина, забрав його ім'я та залишив натомість лише порожню славу.

Особливо гостро ця образа проявилася в дорослому житті, коли Крістофер намагався знайти роботу та побудувати власну кар'єру. Після Другої світової війни Крістофер намагався жити незалежно від знаменитого прізвища. Він одружився, переїхав до Дартмута та разом із дружиною відкрив книжкову крамницю. Проте навіть там його не залишали у спокої. Люди приходили не лише купувати книги, а й побачити того самого хлопчика з казки.

Одного разу новий власник будинку, де минуло дитинство Крістофера, запросив його в гості. У відповідь чоловік написав листа, заявивши, що ніщо не змусить його знову переступити поріг цього дому.

Чи зміг Крістофер Робін пробачити батька

З роками Крістофер почав інакше дивитися на творчість Алана Мілна. Він казав, що батько не вмів відкрито висловлювати почуття, тому робив це через літературу.

У 1979 році Крістофер Робін повернувся до Ешдаунського лісу, а пізніше допоміг зберегти його від забудови. Втім, навіть у зрілому віці він намагався уникати розмов про знаменитого ведмедика.

Крістофер Робін Мілн помер 20 квітня 1996 року у віці 75 років. І хоча мільйони людей назавжди запам'ятали його маленьким другом Вінні-Пуха, він сам найбільше прагнув одного: щоб світ побачив у ньому окрему людину, а не персонажа чужої казки.

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