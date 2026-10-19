Ліззі Борден та її будинок у Фолл-Рівер. Фото: mississippivalleypublishing.com

Нещодавно Netflix повернув глядачів до однієї з наймоторошніших загадок США — справи Ліззі Борден. Після прем'єри серіалу "Чудовисько: Історія Ліззі Борден" історія подвійного вбивства 1892 року знову привернула увагу. Та є деталь, від якої мороз іде шкірою: будинок, де все сталося, досі приймає гостей. А напередодні Геловіну ціни за оренду житла справді лякаючі.

Новини.LIVE розповідає, скільки коштує орендувати будинок Ліззі Борден.

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Хто така Ліззі Борден і що сталося в її будинку

4 серпня 1892 року в американському місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс, сталася трагедія, яка сколихнула країну. У власному будинку знайшли мертвими заможного підприємця Ендрю Бордена та його дружину Еббі — мачуху Ліззі. Обох жорстоко вбили ударами сокири по голові.

Спочатку нападник убив Еббі в гостьовій спальні на другому поверсі. Приблизно через півтори години вбили й Ендрю. Його знайшли мертвим на дивані у вітальні.

Під підозру потрапила 32-річна донька загиблого Ліззі Борден. Того дня вона перебувала вдома разом зі служницею Бріджит Салліван, але запевняла поліцію, що нічого підозрілого не бачила й не чула. Ліззі заарештували, однак у 1893 році суд присяжних її виправдав. Хто насправді скоїв подвійне вбивство, так і не встановили. Але багато людей вірили, що це зробила саме Лізі.

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Історія стала основою нового сезону серіалу Netflix "Чудовисько: Історія Ліззі Борден", прем'єра якого відбулася 17 вересня 2026 року. Роль Ліззі зіграла Елла Бітті.

Історія Ліззі Борден. Фото: facebook.com/roadtripnewengland

Скільки коштує ніч у будинку Ліззі Борден

Після трагедії будинок на Секонд-стріт, 230, не знесли. Із 1996 року він працює як туристична пам'ятка та готель, де можна залишитися на ніч. Сьогодні тут шість спалень, а гості можуть побачити кімнати, пов'язані з моторошними подіями 1892 року.

За даними People, ночівля в окремому номері коштує від 200 доларів за одну людину. За сніданок потрібно доплатити ще 20 доларів. А ось охочим отримати весь будинок у своє розпорядження доведеться викласти набагато більшу суму.

Як повідомляє Wicked Local з посиланням на представника служби бронювання, оренда всіх кімнат для компанії до 20 осіб коштує 2409 доларів. Проте це ще не межа.

За ексклюзивне користування будівлею потрібно доплатити 1500 доларів, а в жовтні — 2000. Отже, повна приватна оренда обійдеться в 3909 доларів за ніч, а в жовтні — у 4409 доларів. У вартість ексклюзивного пакета входять приватна екскурсія або двогодинне "полювання на привидів", а також сніданок. А от підвал потрібно бронювати окремо.

Та попри такі фантастичні ціни, охочих переночувати в будинку, де сталася кривава трагедія, та перевірити моторошні легенди про привидів вистачає. Станом на 9 жовтня всі кімнати на жовтень і листопад 2026 року вже заброньовані.

Відео будинку Ліззі Борден:

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