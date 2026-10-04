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Головна Відкриття Самотня могила посеред озера: де насправді поховали принцесу Діану

Самотня могила посеред озера: де насправді поховали принцесу Діану

Ua ru
4 жовтня 2026 21:34
Де похована принцеса Діана та чому її могила закрита для людей
Діана, принцеса Уельська в Парижі. Фото: JAYNE FINCHER/PRINCESS DIANA ARCHIVE

Мільярди людей бачили прощання з принцесою Діаною. Після церемонії у Вестмінстерському абатстві труну вивезли з Лондона до родового маєтку Спенсерів. Там принцесу поховали у місці, яке приховане від сторонніх очей і до якого не можливо дістатися звичайним відвідувачам. 

Новини.LIVE розповідає, де насправді похована принцеса Діана, чому її могила розташована на острові посеред озера та з якої причини родина закрила до неї доступ для відвідувачів.

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Де насправді похована принцеса Діана

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року після автомобільної аварії в паризькому тунелі Пон-де-л'Альма. Їй було лише 36 років.

Прощання відбулося 6 вересня у Вестмінстерському абатстві. Після публічної церемонії труну доправили до Нортгемптонширу, в маєток Елторп, який століттями належить родині Спенсерів. Саме тут розташована могила принцеси Діани. Її поховали не біля будинку і не в церкві, а на невеликому острові посеред декоративного Овального озера.

З берега місце спочинку майже губиться серед густих дерев та зелені. На острові немає величезного мавзолею чи пишної гробниці. Могилу позначає стриманий білий меморіальний постамент з урною.

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Аерофотознімок місця поховання принцеси Діани
Аерофотознімок місця поховання принцеси Діани. Фото: David Goddard

Чому Діану не поховали у родинному склепі

Спочатку план був зовсім іншим. Принцесу мали поховати у родинному склепі Спенсерів при церкві Святої Марії Діви у сусідньому Грейт-Брінгтоні, де спочивають покоління її предків.

Однак брат Діани Чарльз Спенсер змінив рішення. Родина побоювалася, що невелике село перетвориться на місце масового паломництва. Потік відвідувачів міг створити проблеми для місцевих жителів, а головне позбавити принців Вільяма та Гаррі можливості приходити до матері без камер і натовпу. Тому острів став природним бар'єром між могилою та публікою. Потрапити безпосередньо до місця поховання туристи не можуть.

Що бачать відвідувачі Елторпа

До Овального озера веде алея з 36 дубів. Їх кількість символізує кожен рік життя Діани. На березі розташований окремий меморіал у вигляді невеликого храму з колонами. Саме його часто можна побачити на фотографіях з Елторпа, однак це не могила принцеси. Справжнє місце поховання знаходиться навпроти, на острові серед дерев.

Маєток у певні періоди відкривають для відвідувачів, і люди можуть підійти до озера та меморіалу. Але сам острів залишається закритим. У цьому є особлива символічність. За життя Діана була однією з найбільш фотографованих жінок світу, а після смерті її родина обрала для неї місце, куди не можуть дістатися ані туристи, ані фотографи.

 

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принцеса Діана цікаві факти
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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