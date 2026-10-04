Где похоронена принцесса Диана и почему ее могила закрыта для посетителей

Диана, принцесса Уэльская, в Париже. Фото: JAYNE FINCHER/PRINCESS DIANA ARCHIVE

Миллиарды людей стали свидетелями прощания с принцессой Дианой. После церемонии в Вестминстерском аббатстве гроб вывезли из Лондона в родовое поместье Спенсеров. Там принцессу похоронили в месте, скрытом от посторонних глаз и недоступном для обычных посетителей.

Новини.LIVE рассказывает, где на самом деле похоронена принцесса Диана, почему ее могила расположена на острове посреди озера и по какой причине семья закрыла к ней доступ для посетителей.

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Где на самом деле похоронена принцесса Диана

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автомобильной аварии в парижском туннеле Пон-де-л'Альма. Ей было всего 36 лет.

Прощание состоялось 6 сентября в Вестминстерском аббатстве. После публичной церемонии гроб доставили в Нортгемптоншир, в поместье Элторп, которое веками принадлежит семье Спенсеров. Именно здесь находится могила принцессы Дианы. Ее похоронили не возле дома и не в церкви, а на небольшом острове посреди декоративного Овального озера.

С берега место упокоения почти теряется среди густых деревьев и зелени. На острове нет огромного мавзолея или пышной гробницы. Могилу обозначает сдержанный белый мемориальный постамент с урной.

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Почему Диану не похоронили в семейном склепе

Изначально план был совсем другим. Принцессу должны были похоронить в семейном склепе Спенсеров при церкви Святой Девы Марии в соседнем Грейт-Брингтоне, где покоятся поколения её предков.

Однако брат Дианы Чарльз Спенсер изменил решение. Семья опасалась, что небольшая деревня превратится в место массового паломничества. Поток посетителей мог создать проблемы для местных жителей, а главное — лишить принцев Уильяма и Гарри возможности навещать мать без камер и толпы. Поэтому остров стал естественным барьером между могилой и публикой. Попасть непосредственно к месту захоронения туристы не могут.

Что видят посетители Элторпа

К Овальному озеру ведет аллея из 36 дубов. Их количество символизирует каждый год жизни Дианы. На берегу расположен отдельный мемориал в виде небольшого храма с колоннами. Именно его часто можно увидеть на фотографиях из Элторпа, однако это не могила принцессы. Настоящее место захоронения находится напротив, на острове среди деревьев.

Поместье в определенные периоды открывают для посетителей, и люди могут подойти к озеру и мемориалу. Но сам остров остается закрытым. В этом есть особая символика. При жизни Диана была одной из самых фотографируемых женщин мира, а после смерти её семья выбрала для неё место, куда не могут добраться ни туристы, ни фотографы.

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