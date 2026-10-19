Лиззи Борден и ее дом в Фолл-Ривер. Фото: mississippivalleypublishing.com

Недавно Netflix вновь привлек внимание зрителей к одной из самых жутких загадок США — делу Лиззи Борден. После премьеры сериала "Чудовище: История Лиззи Борден" история двойного убийства 1892 года вновь привлекла внимание. Но есть одна деталь, от которой мурашки бегут по коже: дом, где все произошло, до сих пор принимает гостей. А в преддверии Хэллоуина цены на аренду жилья действительно пугающие.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит арендовать дом Лиззи Борден.

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Кто такая Лиззи Борден и что произошло в ее доме

4 августа 1892 года в американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс, произошла трагедия, потрясшая страну. В собственном доме были найдены мертвыми состоятельный предприниматель Эндрю Борден и его жена Эбби — мачеха Лиззи. Обоих жестоко убили ударами топора по голове.

Сначала нападающий убил Эбби в гостевой спальне на втором этаже. Приблизительно через полтора часа убили и Эндрю. Его нашли мертвым на диване в гостиной.

Под подозрение попала 32-летняя дочь погибшего Лиззи Борден. В тот день она находилась дома вместе с горничной Бриджит Салливан, но уверяла полицию, что ничего подозрительного не видела и не слышала. Лиззи арестовали, однако в 1893 году суд присяжных оправдал ее. Кто на самом деле совершил двойное убийство, так и не установили. Но многие люди верили, что это сделала именно Лиззи.

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Эта история легла в основу нового сезона сериала Netflix "Чудовище: История Лиззи Борден", премьера которого состоялась 17 сентября 2026 года. Роль Лиззи исполнила Элла Битти.

История Лиззи Борден. Фото: facebook.com/roadtripnewengland

Сколько стоит ночь в доме Лиззи Борден

После трагедии дом на Второй улице, 230, не снесли. С 1996 года он работает как туристическая достопримечательность и отель, где можно остаться на ночь. Сегодня здесь шесть спален, а гости могут увидеть комнаты, связанные с жуткими событиями 1892 года.

По данным People, ночевка в отдельном номере стоит от 200 долларов за одного человека. За завтрак нужно доплатить еще 20 долларов. А вот желающим получить весь дом в свое распоряжение придется выложить гораздо большую сумму.

Как сообщает Wicked Local со ссылкой на представителя службы бронирования, аренда всех комнат для компании до 20 человек стоит 2409 долларов. Однако это еще не предел.

За эксклюзивное пользование зданием нужно доплатить 1500 долларов, а в октябре — 2000. Таким образом, полная частная аренда обойдется в 3909 долларов за ночь, а в октябре — в 4409 долларов. В стоимость эксклюзивного пакета входят частная экскурсия или двухчасовая "охота на призраков", а также завтрак. А вот подвал нужно бронировать отдельно.

Но, несмотря на такие фантастические цены, желающих переночевать в доме, где произошла кровавая трагедия, и проверить жуткие легенды о призраках хватает. По состоянию на 9 октября все комнаты на октябрь и ноябрь 2026 года уже забронированы.

Видео дома Лиззи Борден:

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