Писатель А. А. Милн с сыном Кристофером Робином Милном. Фото: Pictorial Press Ltd / Alamy

Знаменитый британский писатель Алан Милн написал для своего маленького сына Кристофера Робина Милна сказку "Винни-Пух". Он сделал мальчика главным героем истории, оживил его любимые игрушки на страницах книги. Казалось бы, о таком подарке от отца можно только мечтать. Впоследствии книга покорила сердца миллионов читателей во всем мире. Однако для сына писателя всемирная слава обернулась настоящей трагедией. Мальчик возненавидел сказку, а впоследствии затаил глубокую обиду на собственного отца.

Что же произошло за кулисами одной из самых любимых детских историй, рассказало ВВС, передает Новини.LIVE.

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Как появился настоящий Винни-Пух

В октябре 1926 года британский писатель Алан Александр Милн издал книгу "Винни-Пух". Главными героями стали плюшевые игрушки его маленького сына Кристофера Робина. Медвежонок, Пятачок, Иа и другие обитатели сказочного леса были вдохновлены настоящими детскими игрушками. Местом приключений стал волшебный лес, прообразом которого был Эшдаунский лес на юге Англии. Там маленький Кристофер проводил время с семьей.

Кристофер Робин Милн и его медвежонок — Винни-Пух. Фото: Bettmann Archive

Книга мгновенно обрела популярность. Дети полюбили забавного медвежонка, а его маленький хозяин стал знаменитостью. Сначала мальчику нравилось внимание. Он гордился тем, что его имя знают тысячи людей. Но вскоре восторг сменился чувством, которое преследовало его десятилетиями.

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Почему Кристофер Робин возненавидел сказку своего отца

Настоящее детство Кристофера совсем не напоминало беззаботные приключения из книг. До девятилетнего возраста мальчик почти не знал близости с родителями. Большую часть времени он проводил с няней, а маму и папу видел только в определённые часы. Кристофер впоследствии вспоминал, что отец не писал сказки специально для него. По его мнению, писатель создавал их прежде всего для себя.

А в девять лет мальчика отправили в школу-интернат. Там одноклассники постоянно дразнили его из-за знаменитого литературного двойника. Застенчивый Кристофер стал объектом насмешек. В конце концов он даже начал заниматься боксом, чтобы научиться защищаться.

Мальчик взрослел, однако люди упорно продолжали видеть в нём маленького друга Винни-Пуха. В своих мемуарах "Очарованные места", изданных в 1974 году, он признался, что чувствовал себя использованным. По его мнению, отец обрел популярность, словно взобравшись на детские плечи сына, присвоил себе его имя и оставил взамен лишь пустую славу.

Особенно остро эта обида проявилась во взрослой жизни, когда Кристофер пытался найти работу и построить собственную карьеру. После Второй мировой войны Кристофер пытался жить независимо от знаменитой фамилии. Он женился, переехал в Дартмут и вместе с женой открыл книжный магазин. Однако даже там его не оставляли в покое. Люди приходили не только покупать книги, но и увидеть того самого мальчика из сказки.

Однажды новый владелец дома, где прошло детство Кристофера, пригласил его в гости. В ответ мужчина написал письмо, заявив, что ничто не заставит его снова переступить порог этого дома.

Смог ли Кристофер Робин простить отца

С годами Кристофер начал по-другому смотреть на творчество Алана Милна. Он говорил, что отец не умел открыто выражать чувства, поэтому делал это через литературу.

В 1979 году Кристофер Робин вернулся в Эшдаунский лес, а позже помог сохранить его от застройки. Впрочем, даже в зрелом возрасте он старался избегать разговоров о знаменитом медвежонке.

Кристофер Робин Милн умер 20 апреля 1996 года в возрасте 75 лет. И хотя миллионы людей навсегда запомнили его как маленького друга Винни-Пуха, он сам больше всего стремился к одному: чтобы мир увидел в нем отдельного человека, а не персонажа чужой сказки.

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