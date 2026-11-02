Отец написал для него сказку: почему сын возненавидел Винни-Пуха
Знаменитый британский писатель Алан Милн написал для своего маленького сына Кристофера Робина Милна сказку "Винни-Пух". Он сделал мальчика главным героем истории, оживил его любимые игрушки на страницах книги. Казалось бы, о таком подарке от отца можно только мечтать. Впоследствии книга покорила сердца миллионов читателей во всем мире. Однако для сына писателя всемирная слава обернулась настоящей трагедией. Мальчик возненавидел сказку, а впоследствии затаил глубокую обиду на собственного отца.
Что же произошло за кулисами одной из самых любимых детских историй, рассказало ВВС, передает Новини.LIVE.
Как появился настоящий Винни-Пух
В октябре 1926 года британский писатель Алан Александр Милн издал книгу "Винни-Пух". Главными героями стали плюшевые игрушки его маленького сына Кристофера Робина. Медвежонок, Пятачок, Иа и другие обитатели сказочного леса были вдохновлены настоящими детскими игрушками. Местом приключений стал волшебный лес, прообразом которого был Эшдаунский лес на юге Англии. Там маленький Кристофер проводил время с семьей.
Книга мгновенно обрела популярность. Дети полюбили забавного медвежонка, а его маленький хозяин стал знаменитостью. Сначала мальчику нравилось внимание. Он гордился тем, что его имя знают тысячи людей. Но вскоре восторг сменился чувством, которое преследовало его десятилетиями.
Почему Кристофер Робин возненавидел сказку своего отца
Настоящее детство Кристофера совсем не напоминало беззаботные приключения из книг. До девятилетнего возраста мальчик почти не знал близости с родителями. Большую часть времени он проводил с няней, а маму и папу видел только в определённые часы. Кристофер впоследствии вспоминал, что отец не писал сказки специально для него. По его мнению, писатель создавал их прежде всего для себя.
А в девять лет мальчика отправили в школу-интернат. Там одноклассники постоянно дразнили его из-за знаменитого литературного двойника. Застенчивый Кристофер стал объектом насмешек. В конце концов он даже начал заниматься боксом, чтобы научиться защищаться.
Мальчик взрослел, однако люди упорно продолжали видеть в нём маленького друга Винни-Пуха. В своих мемуарах "Очарованные места", изданных в 1974 году, он признался, что чувствовал себя использованным. По его мнению, отец обрел популярность, словно взобравшись на детские плечи сына, присвоил себе его имя и оставил взамен лишь пустую славу.
Особенно остро эта обида проявилась во взрослой жизни, когда Кристофер пытался найти работу и построить собственную карьеру. После Второй мировой войны Кристофер пытался жить независимо от знаменитой фамилии. Он женился, переехал в Дартмут и вместе с женой открыл книжный магазин. Однако даже там его не оставляли в покое. Люди приходили не только покупать книги, но и увидеть того самого мальчика из сказки.
Однажды новый владелец дома, где прошло детство Кристофера, пригласил его в гости. В ответ мужчина написал письмо, заявив, что ничто не заставит его снова переступить порог этого дома.
Смог ли Кристофер Робин простить отца
С годами Кристофер начал по-другому смотреть на творчество Алана Милна. Он говорил, что отец не умел открыто выражать чувства, поэтому делал это через литературу.
В 1979 году Кристофер Робин вернулся в Эшдаунский лес, а позже помог сохранить его от застройки. Впрочем, даже в зрелом возрасте он старался избегать разговоров о знаменитом медвежонке.
Кристофер Робин Милн умер 20 апреля 1996 года в возрасте 75 лет. И хотя миллионы людей навсегда запомнили его как маленького друга Винни-Пуха, он сам больше всего стремился к одному: чтобы мир увидел в нем отдельного человека, а не персонажа чужой сказки.
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