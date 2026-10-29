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Этот фильм ужасов запретили в 13 странах: что напугало зрителей

Ua ru
29 октября 2026 23:45
Почему фильм ужасов Ад каннибалов запретили в 13 странах мира и что случилось с режиссером Фото: shutterstock.com
Кадр из итальянского фильма ужасов "Ад каннибалов". Фото: shutterstock.com

Некоторые фильмы ужасов настолько страшны, что досмотреть их до конца под силу не каждому. Но одна картина зашла гораздо дальше. Итальянский фильм «Ад каннибалов» 1980 года стал одним из самых громких скандалов в истории кино. Его запретили в 13 странах мира. И причины оказались гораздо мрачнее, чем просто страшный сюжет.

Что не так с фильмом «Ад каннибалов», пишет Parade, передает Новости.LIVE.

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О чем фильм ужасов «Ад каннибалов»

В 1980 году итальянский режиссёр Руджеро Деодато выпустил картину «Ад каннибалов» (Cannibal Holocaust). Он и не подозревал, какую скандальную славу обретет фильм и он сам.

По сюжету, группа документалистов отправляется в амазонские джунгли, чтобы снять фильм о местных племенах, но бесследно исчезает. На их поиски отправляется антрополог Гарольд Монро. Экспедиция находит пленки пропавшей команды. Просматривая записи, профессор узнает страшную правду о том, что на самом деле происходило в джунглях.

Особенностью картины стало использование формата «найденной пленки». События подаются как настоящие документальные записи, благодаря чему зрителям трудно отличить вымысел от реальности.

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Офіційний постер італійського фільму жахів "Пекло канібалів"
Официальный постер итальянского фильма ужасов «Ад каннибалов». Фото: grindhousereleasing.com

Почему «Ад каннибалов» запретили в 13 странах

Лента шокировала чрезвычайно жестокими сценами убийств, пыток, сексуального насилия и каннибализма. Однако наибольшее возмущение вызвало то, что некоторые сцены жестокости были не постановочными, а реальными. Во время съемок создатели фильма действительно убивали животных перед камерой. Эти эпизоды не были спецэффектами.

Из-за откровенной жестокости картину запрещали или ограничивали в прокате в разных странах. Среди них были:

  • Италия;
  • Новая Зеландия;
  • Малайзия;
  • Филиппины;
  • Шри-Ланка;
  • Индия;
  • Вьетнам;
  • Иран;
  • Германия;
  • Исландия;
  • Сингапур;
  • Великобритания;
  • Австралия.

В Великобритании фильм долгое время не допускался к легальному видеопрокату. Только в 2001 году его разрешили выпустить после удаления почти шести минут жестоких сцен.

Почему режиссера обвинили в убийстве актеров

Самый громкий скандал разгорелся в Италии. Менее чем через две недели после премьеры фильм изъяли из проката. Режиссёр оказался под следствием.

Реалистичность сцен была настолько убедительной, что Руджеро Деодато заподозрили в настоящих убийствах. Ещё больше ситуацию усугубило то, что актёры по договорённости с режиссёром некоторое время не появлялись на публике, поддерживая иллюзию документальности.

Поэтому, чтобы снять обвинения, Деодато пришлось представить живых актёров суду. Подозрения в убийствах сняли. А вот дело о жестоком обращении с животными имело отдельные юридические последствия.

Как бы то ни было, «Ад каннибалов» оставил заметный след в истории кинематографа и стал одним из самых известных ранних примеров жанра «найденной пленки».

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интересные факты фильм ужасов
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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