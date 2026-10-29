Одинокий человек среди руин разрушенного города. Фото: deviantart.com

Последний день человечества наступит в пятницу, 13 ноября 2026 года. "Судный день" был назначен учеными более 60 лет назад, когда они пытались математически определить будущее населения Земли. Современные же исследователи выяснили, у каких стран больше всего шансов пережить глобальные катастрофы.

Об этом пишет UNILAD со ссылкой на научную статью "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года" ("Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026").

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Почему пятница, 13 ноября 2026 года, стала датой конца света

История начинается 4 ноября 1960 года, когда журнал Science опубликовал исследование физика Хайнца фон Ферстера и его коллег Патриции Моры и Лоуренса Амиота. Ученые проанализировали демографические данные за почти две тысячи лет — от начала нашей эры до 1958 года. Они обнаружили, что население планеты быстро увеличивалось.

Математическая модель показала, что если человечество продолжит размножаться такими же темпами, уже 13 ноября 2026 года его численность теоретически приблизится к бесконечности.

По мнению фон Ферстера, конец света наступил бы из-за перенаселения. Люди буквально были бы раздавлены друг другом из-за катастрофической нехватки пространства.

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Но эти расчеты, к счастью для всех нас, не оправдались. Со временем темпы прироста населения замедлились. В некоторых странах наблюдается демографический кризис. Таким образом конец света из-за перенаселения 13 ноября можно официально отменить.

Какие страны имеют наибольшие шансы пережить глобальную катастрофу

Отдельное исследование, опубликованное 23 августа 2026 года в журнале Global Challenges, показало, где человечеству было бы проще всего выжить после масштабной катастрофы.

Команда во главе с Флорианом Ульрихом Йеном проанализировала угрозы:

ядерной войны;

пандемий;

мощных извержений вулканов;

падения астероидов и других катаклизмов.

Наиболее устойчивой к различным сценариям оказалась Австралия. Она расположена вдали от основных потенциальных зон ядерных конфликтов, имеет развитую энергетику, обширные сельскохозяйственные угодья и собственное производство продовольствия.

Среди других государств с относительно высокими шансами на выживание исследователи назвали:

Новую Зеландию — благодаря географической изоляции и производству продуктов питания;

Аргентину — благодаря значительным продовольственным ресурсам и расположению в Южном полушарии;

Бразилию — благодаря обширной территории, сельскому хозяйству и природным ресурсам.

Однако у Аргентины и Бразилии есть существенные недостатки, в частности социальное неравенство и политическая нестабильность. Новая Зеландия уязвима к извержениям вулканов и цунами.

И все же большинство ученых разделяют мнение, что абсолютно безопасного места на Земле не существует. Даже Австралия зависит от международной торговли и поставок критически важных товаров.

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