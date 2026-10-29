Самотня людина серед руїн зруйнованого міста. Фото: deviantart.com

Останній день людства настане в п'ятницю, 13 листопада 2026 року. "Судний день" призначили вчені понад 60 років тому, коли намагалися математично визначити майбутнє населення Землі. Сучасні ж дослідники з'ясували, які країни мають найбільші шанси пережити глобальні катастрофи.

Про це пише UNILAD із посиланням на наукову статтю "Судний день: п'ятниця, 13 листопада 2026 року" ("Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026").

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Чому п'ятниця, 13 листопада 2026 року стала датою кінця світу

Історія починається 4 листопада 1960 року, коли журнал Science опублікував дослідження фізика Хайнца фон Ферстера та його колег Патрісії Мори й Лоуренса Аміота. Науковці проаналізували демографічні дані за майже дві тисячі років, від початку нашої ери до 1958 року. Вони виявили, що населення планети швидко збільшувалося.

Математична модель показала, якщо людство продовжить розмножуватися такими самими темпами, вже 13 листопада 2026 року його чисельність теоретично наблизиться до нескінченності.

На думку фон Ферстера, кінець світу стався би через перенаселення. Люди буквально б були розчавлені одне одним через катастрофічну нестачу простору.

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Але ці розрахунки, на щастя для всіх нас, не справдилися. Згодом темпи приросту населення сповільнилися. В деяких країнах спостерігається демографічна криза. Тож кінець світу через перенаселення 13 листопада можна офіційно відмінити.

Які країни мають найбільші шанси пережити глобальну катастрофу

Окреме дослідження, опубліковане 23 серпня 2026 року в журналі Global Challenges, показало, де людству було б найпростіше вижити після масштабної катастрофи.

Команда на чолі з Флоріаном Ульріхом Єном проаналізувала загрози:

ядерної війни;

пандемій;

потужних вивержень вулканів;

падіння астероїдів та інших катаклізмів.

Найстійкішою до різних сценаріїв виявилася Австралія. Вона розташована далеко від основних потенційних зон ядерних конфліктів, має розвинену енергетику, великі сільськогосподарські угіддя та власне виробництво продовольства.

Серед інших держав із відносно високими шансами на виживання дослідники назвали:

Нову Зеландію — завдяки географічній ізоляції та виробництву харчових продуктів;

Аргентину — через значні продовольчі ресурси й розташування в Південній півкулі;

Бразилію — завдяки великим територіям, сільському господарству та природним ресурсам.

Однак Аргентина й Бразилія мають суттєві недоліки, зокрема соціальну нерівність і політичну нестабільність. Нова Зеландія вразлива до вивержень вулканів і цунамі.

Та все ж більшість вчених поділяють думку, що абсолютно безпечного місця на Землі не існує. Навіть Австралія залежить від міжнародної торгівлі та постачання критично важливих товарів.

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