Клімат Європи сильно зміниться через течії в Атлантиці: що говорять вчені

Система течій в Атлантиці, зміна клімату. Колаж: Новини.LIVE

Глибоко під Атлантичним океаном працює величезний природний механізм, від якого залежить клімат Європи. Завдяки йому зими у Великій Британії та багатьох інших країнах значно м'якші, ніж могли б бути. Однак науковці попереджають, що глобальне потепління поступово змінює роботу цієї системи. Наслідки можуть виявитися серйозними.

Про те, що відбувається з океанічними течіями та чим це загрожує Європі, пише Discover Wildlife, передає Новини.LIVE.

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Як Атлантичний океан обігріває Європу

В Атлантиці існує величезна система течій, яку вчені називають Атлантичною меридіональною перекидною циркуляцією, або AMOC (The Atlantic Meridional Overturning Circulation). Її можна уявити як гігантський підводний конвеєр, що безперервно переносить теплу та холодну воду між різними частинами океану.

Працює він за таким принципом:

Тепла вода з тропіків рухається на північ, віддаючи тепло атмосфері. Поступово вона охолоджується, стає щільнішою та опускається на глибину. Холодні глибинні потоки повертаються на південь. Згодом вода знову піднімається до поверхні, продовжуючи цей природний цикл.

Такий обмін допомагає підтримувати відносно м'який клімат у Великій Британії та північно-західній Європі.

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Чому система течій Атлантики почала змінюватися

Вчені занепокоєні через глобальне потепління. Через підвищення температури тануть льодовики Гренландії, збільшується кількість опадів, а до Північної Атлантики надходить дедалі більше прісної води. Вона змішується із солоною океанічною водою, зменшуючи її щільність. У результаті поверхневим потокам стає складніше опускатися на глибину, а циркуляція здатна сповільнюватися.

За даними Національного океанографічного центру, спостереження з 2004 року вказують на тенденцію до послаблення AMOC. Проте дослідники поки не можуть остаточно встановити, наскільки вона пов'язана з діяльністю людини, а наскільки — із природними коливаннями.

Чим послаблення океанічних течій загрожує Європі

Найбільше вчених турбує те, що до північних регіонів надходитиме менше тепла. Це може змінити звичні погодні умови та спричинити:

зміни температури повітря, особливо в Північній Атлантиці;

порушення звичних режимів опадів;

зміни частоти та інтенсивності зимових штормів;

проблеми для сільського господарства й морських екосистем.

Чи може Атлантична циркуляція повністю зупинитися

Найнебезпечніший сценарій — різке руйнування системи AMOC. Воно могло б спричинити значне похолодання в Північній Атлантиці та серйозні зміни клімату в різних частинах світу.

Однак дослідження, опубліковане вченими Met Office у 2025 році, показало, що повний колапс циркуляції до 2100 року малоймовірний. Водночас її подальше послаблення залишається серйозною загрозою.

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