Климат Европы сильно изменится из-за течений в Атлантике: что говорят ученые

Система течений в Атлантике, изменение климата. Коллаж: Новини.LIVE

Глубоко под Атлантическим океаном действует огромный природный механизм, от которого зависит климат Европы. Благодаря ему зимы в Великобритании и многих других странах значительно мягче, чем могли бы быть. Однако ученые предупреждают, что глобальное потепление постепенно меняет работу этой системы. Последствия могут оказаться серьезными.

О том, что происходит с океаническими течениями и чем это грозит Европе, пишет Discover Wildlife, передает Новини.LIVE.

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Как Атлантический океан обогревает Европу

В Атлантике существует огромная система течений, которую ученые называют Атлантической меридиональной перевернутой циркуляцией, или AMOC (The Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ее можно представить как гигантский подводный конвейер, непрерывно переносящий теплую и холодную воду между различными частями океана.

Работает он по следующему принципу:

Теплая вода из тропиков движется на север, отдавая тепло атмосфере. Постепенно она охлаждается, становится более плотной и опускается на глубину. Холодные глубинные течения возвращаются на юг. Впоследствии вода снова поднимается к поверхности, продолжая этот природный цикл.

Такой обмен помогает поддерживать относительно мягкий климат в Великобритании и северо-западной Европе.

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Почему система течений Атлантики начала меняться

Ученые обеспокоены глобальным потеплением. Из-за повышения температуры тают ледники Гренландии, увеличивается количество осадков, а в Северную Атлантику поступает всё больше пресной воды. Она смешивается с соленой океанической водой, снижая её плотность. В результате поверхностным течениям становится сложнее опускаться на глубину, а циркуляция может замедляться.

По данным Национального океанографического центра, наблюдения с 2004 года указывают на тенденцию к ослаблению AMOC. Однако исследователи пока не могут окончательно установить, насколько она связана с деятельностью человека, а насколько — с природными колебаниями.

Чем ослабление океанических течений грозит Европе

Больше всего ученых беспокоит то, что в северные регионы будет поступать меньше тепла. Это может изменить привычные погодные условия и вызвать:

изменения температуры воздуха, особенно в Северной Атлантике;

нарушение привычных режимов осадков;

изменения частоты и интенсивности зимних штормов;

проблемы для сельского хозяйства и морских экосистем.

Может ли Атлантическая циркуляция полностью остановиться

Самый опасный сценарий — резкое разрушение системы AMOC. Оно могло бы привести к значительному похолоданию в Северной Атлантике и серьезным изменениям климата в разных частях мира.

Однако исследование, опубликованное учеными Met Office в 2025 году, показало, что полный коллапс циркуляции к 2100 году маловероятен. В то же время ее дальнейшее ослабление остается серьезной угрозой.

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