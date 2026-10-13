Климат Европы сильно изменится из-за течений в Атлантике: что говорят ученые

В Атлантике меняется система течений: чем это грозит Европе
Глубоко под Атлантическим океаном действует огромный природный механизм, от которого зависит климат Европы. Благодаря ему зимы в Великобритании и многих других странах значительно мягче, чем могли бы быть. Однако ученые предупреждают, что глобальное потепление постепенно меняет работу этой системы. Последствия могут оказаться серьезными.
О том, что происходит с океаническими течениями и чем это грозит Европе, пишет Discover Wildlife, передает Новини.LIVE.
Как Атлантический океан обогревает Европу
В Атлантике существует огромная система течений, которую ученые называют Атлантической меридиональной перевернутой циркуляцией, или AMOC (The Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ее можно представить как гигантский подводный конвейер, непрерывно переносящий теплую и холодную воду между различными частями океана.
Работает он по следующему принципу:
- Теплая вода из тропиков движется на север, отдавая тепло атмосфере.
- Постепенно она охлаждается, становится более плотной и опускается на глубину.
- Холодные глубинные течения возвращаются на юг.
- Впоследствии вода снова поднимается к поверхности, продолжая этот природный цикл.
Такой обмен помогает поддерживать относительно мягкий климат в Великобритании и северо-западной Европе.
Почему система течений Атлантики начала меняться
Ученые обеспокоены глобальным потеплением. Из-за повышения температуры тают ледники Гренландии, увеличивается количество осадков, а в Северную Атлантику поступает всё больше пресной воды. Она смешивается с соленой океанической водой, снижая её плотность. В результате поверхностным течениям становится сложнее опускаться на глубину, а циркуляция может замедляться.
По данным Национального океанографического центра, наблюдения с 2004 года указывают на тенденцию к ослаблению AMOC. Однако исследователи пока не могут окончательно установить, насколько она связана с деятельностью человека, а насколько — с природными колебаниями.
Чем ослабление океанических течений грозит Европе
Больше всего ученых беспокоит то, что в северные регионы будет поступать меньше тепла. Это может изменить привычные погодные условия и вызвать:
- изменения температуры воздуха, особенно в Северной Атлантике;
- нарушение привычных режимов осадков;
- изменения частоты и интенсивности зимних штормов;
- проблемы для сельского хозяйства и морских экосистем.
Может ли Атлантическая циркуляция полностью остановиться
Самый опасный сценарий — резкое разрушение системы AMOC. Оно могло бы привести к значительному похолоданию в Северной Атлантике и серьезным изменениям климата в разных частях мира.
Однако исследование, опубликованное учеными Met Office в 2025 году, показало, что полный коллапс циркуляции к 2100 году маловероятен. В то же время ее дальнейшее ослабление остается серьезной угрозой.
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