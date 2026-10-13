Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Открытия В Атлантике меняется система течений: чем это грозит Европе

В Атлантике меняется система течений: чем это грозит Европе

Ua ru
13 октября 2026 05:45
Климат Европы сильно изменится из-за течений в Атлантике: что говорят ученые
Система течений в Атлантике, изменение климата. Коллаж: Новини.LIVE

Глубоко под Атлантическим океаном действует огромный природный механизм, от которого зависит климат Европы. Благодаря ему зимы в Великобритании и многих других странах значительно мягче, чем могли бы быть. Однако ученые предупреждают, что глобальное потепление постепенно меняет работу этой системы. Последствия могут оказаться серьезными.

О том, что происходит с океаническими течениями и чем это грозит Европе, пишет Discover Wildlife, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как Атлантический океан обогревает Европу

В Атлантике существует огромная система течений, которую ученые называют Атлантической меридиональной перевернутой циркуляцией, или AMOC (The Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ее можно представить как гигантский подводный конвейер, непрерывно переносящий теплую и холодную воду между различными частями океана.

Работает он по следующему принципу:

  1. Теплая вода из тропиков движется на север, отдавая тепло атмосфере.
  2. Постепенно она охлаждается, становится более плотной и опускается на глубину.
  3. Холодные глубинные течения возвращаются на юг.
  4. Впоследствии вода снова поднимается к поверхности, продолжая этот природный цикл.

Такой обмен помогает поддерживать относительно мягкий климат в Великобритании и северо-западной Европе.

Читайте также:

Почему система течений Атлантики начала меняться

Ученые обеспокоены глобальным потеплением. Из-за повышения температуры тают ледники Гренландии, увеличивается количество осадков, а в Северную Атлантику поступает всё больше пресной воды. Она смешивается с соленой океанической водой, снижая её плотность. В результате поверхностным течениям становится сложнее опускаться на глубину, а циркуляция может замедляться.

По данным Национального океанографического центра, наблюдения с 2004 года указывают на тенденцию к ослаблению AMOC. Однако исследователи пока не могут окончательно установить, насколько она связана с деятельностью человека, а насколько — с природными колебаниями.

Чем ослабление океанических течений грозит Европе

Больше всего ученых беспокоит то, что в северные регионы будет поступать меньше тепла. Это может изменить привычные погодные условия и вызвать:

  • изменения температуры воздуха, особенно в Северной Атлантике;
  • нарушение привычных режимов осадков;
  • изменения частоты и интенсивности зимних штормов;
  • проблемы для сельского хозяйства и морских экосистем.

Может ли Атлантическая циркуляция полностью остановиться

Самый опасный сценарий — резкое разрушение системы AMOC. Оно могло бы привести к значительному похолоданию в Северной Атлантике и серьезным изменениям климата в разных частях мира.

Однако исследование, опубликованное учеными Met Office в 2025 году, показало, что полный коллапс циркуляции к 2100 году маловероятен. В то же время ее дальнейшее ослабление остается серьезной угрозой.

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Зачем ученые опустили на дно озера 1500 елей и что они увидели через три года эксперимента.

В Карпатах есть таинственное озеро с черной водой и плавающим островом.

Почему птицы не падают с ветвей во время сна и при порывах ветра.

Европа Атлантический океан изменение климата
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации