Молодий чоловік, охоплений депресією, сидить на землі в тунелі метро. Фото: shutterstock.com

Ще донедавна вчені вважали, що найскладніший період у житті людини настає приблизно у 50 років. Однак масштабне дослідження у 44 країнах показало зовсім іншу картину. Найбільше психологічне неблагополуччя сьогодні відчувають молоді люди. Деякі цифри змушують хвилюватися за юне покоління.

Нове дослідження, опубліковане у науковому журналі PLOS One, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яке покоління виявилося найнещаснішим

Американські та британські вчені дослідили дані понад 1,7 млн людей із 44 країн світу, зібрані протягом 2020–2025 років. За результатами, найгірші показники психічного здоров'я мають представники покоління Z. Це молоді люди віком від 18 до 24 років.

Раніше рівень незадоволеності життям зазвичай зростав до середнього віку, а після 50 років поступово знижувався. Тепер ця закономірність змінилася. Що старшими були учасники дослідження, то менше вони скаржилися на тривожність, пригнічений стан та інші психологічні проблеми.

Особливо тривожними виявилися такі показники:

Читайте також:

48% опитаних віком до 25 років мали ознаки можливих серйозних проблем із психічним здоров'ям;

серед молодих жінок цей показник становив 53%;

серед чоловіків того самого віку — 41%.

Водночас ці цифри стосуються учасників дослідження, а не всього молодого населення планети.

Чому покоління Z почувається нещасним

Науковці поки не встановили єдиної причини погіршення психічного здоров'я молоді. Однак припускають, що на ситуацію можуть впливати одразу кілька чинників.

Серед можливих пояснень називають:

економічну нестабільність;

труднощі з працевлаштуванням;

наслідки пандемії COVID-19;

надмірне використання соціальних мереж.

Цікаво, що негативна тенденція почалася ще до пандемії. Тому пояснювати її лише карантинними обмеженнями неправильно.

Чому старші люди виявилися щасливішими

Те, що психологічне неблагополуччя серед людей старшого віку виявилося менш поширеним, справді дивує. Проте дослідники наголошують: справа не в тому, що люди після 45 років раптово стали щасливішими. Насамперед значно погіршився психологічний стан молодого покоління.

Автори роботи вважають, що результати свідчать про серйозну кризу психічного здоров'я молоді, яка потребує уваги суспільства. Водночас вік сам собою не визначає, наскільки щасливою почувається людина.

Ділимося іншими цікавими фактами та дослідженнями

У якому віці тіло людини починає безповоротно старіти та втрачати силу.

Як кава без кофеїну впливає на нашу пам'ять насправді.

Через які поширені причини ви забуваєте слова та постійно губите речі.