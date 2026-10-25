Молодой человек, страдающий депрессией, сидит на земле в тоннеле метро. Фото: shutterstock.com

Еще совсем недавно ученые считали, что самый сложный период в жизни человека наступает примерно в 50 лет. Однако масштабное исследование, проведенное в 44 странах, показало совершенно иную картину. Больше всего психологических проблем сегодня испытывают молодые люди. Некоторые цифры заставляют беспокоиться за молодое поколение.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, сообщает Новини.LIVE.

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Какое поколение оказалось самым несчастным

Американские и британские ученые проанализировали данные более 1,7 млн человек из 44 стран мира, собранные в период 2020–2025 годов. По результатам исследования, худшие показатели психического здоровья у представителей поколения Z. Это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Раньше уровень неудовлетворенности жизнью обычно рос до среднего возраста, а после 50 лет постепенно снижался. Теперь эта закономерность изменилась. Чем старше были участники исследования, тем реже они жаловались на тревожность, подавленное состояние и другие психологические проблемы.

Особенно тревожными оказались следующие показатели:

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48% опрошенных в возрасте до 25 лет имели признаки возможных серьезных проблем с психическим здоровьем;

среди молодых женщин этот показатель составлял 53%;

среди мужчин того же возраста — 41%.

В то же время эти цифры касаются участников исследования, а не всего молодого населения планеты.

Почему поколение Z чувствует себя несчастным

Ученые пока не установили единой причины ухудшения психического здоровья молодежи. Однако предполагают, что на ситуацию могут влиять сразу несколько факторов.

Среди возможных объяснений называют:

экономическую нестабильность;

трудности с трудоустройством;

последствия пандемии COVID-19;

чрезмерное использование социальных сетей.

Интересно, что негативная тенденция началась еще до пандемии. Поэтому объяснять её только карантинными ограничениями неправильно.

Почему пожилые люди оказались счастливее

То, что психологическое неблагополучие среди людей старшего возраста оказалось менее распространенным, действительно удивляет. Однако исследователи подчеркивают: дело не в том, что люди старше 45 лет внезапно стали счастливее. Прежде всего, значительно ухудшилось психологическое состояние молодого поколения.

Авторы работы считают, что результаты свидетельствуют о серьезном кризисе психического здоровья молодежи, требующем внимания общества. В то же время возраст сам по себе не определяет, насколько счастливым чувствует себя человек.

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