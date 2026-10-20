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Главная Открытия Ученые назвали возраст, после которого организм необратимо стареет

Ученые назвали возраст, после которого организм необратимо стареет

Ua ru
20 октября 2026 21:24
Когда организм человека начинает необратимо стареть: ученые назвали точный возраст Фото: shutterstock.com
Молодая женщина держит фотографию себя в преклонном возрасте. Фото: shutterstock.com

Вы можете чувствовать себя молодыми и полными сил, даже не подозревая, что начинаете терять физические возможности. Шведские ученые в течение 47 лет наблюдали за людьми и определили точный возраст, когда тело начинает необратимо стареть.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, сообщает Новини.LIVE.

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В каком возрасте тело человека начинает стареть

Ученые установили, что физические возможности человека обычно достигают пика к 35 годам, после этого возраста они постепенно начинают снижаться.

К такому выводу пришли после одного из самых длительных исследований физического старения. В течение 47 лет ученые наблюдали за 427 мужчинами и женщинами, родившимися в 1958 году. Участников регулярно обследовали, начиная с 16 и до 63 лет. Специалисты оценивали:

  • способность организма использовать кислород во время физических нагрузок;
  • мышечную выносливость;
  • взрывную силу мышц, необходимую для быстрых движений.

Выяснилось, что аэробная выносливость и способность мышц длительно работать достигали максимальных значений преимущественно в возрасте 26–36 лет. А вот взрывная сила мышц могла достигать пика еще раньше. У мужчин это происходило примерно в 27 лет, а у женщин — в 19.

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Самое интересное, что поначалу эти изменения могут быть практически незаметными. По результатам исследования, физическая выносливость в первые годы после пика снижалась примерно на 0,3–0,6% ежегодно. Однако с возрастом процесс ускорялся. Темпы ухудшения отдельных показателей достигали 2–2,5% в год.

К 63 годам физические возможности участников по различным показателям были в среднем на 30–48% ниже максимальных значений. У мужчин и женщин данные почти не отличались.

Почему организм постепенно теряет физические возможности

Ученые пока не установили всех механизмов этого процесса. Однако предполагают, что важную роль играют изменения в мышечных клетках, нервной системе и выработке энергии. В частности, с возрастом может ухудшаться работа митохондрий — структур внутри клеток, обеспечивающих их энергией.

Также постепенно меняются процессы восстановления мышечных тканей. Из-за этого организму может становиться сложнее поддерживать прежнюю силу и выносливость.

Можно ли остановить старение с помощью спорта

Именно здесь исследователи сделали еще одно важное открытие. Даже участники, которые регулярно занимались спортом, с возрастом демонстрировали постепенное снижение физических показателей.

Однако те, кто начал больше двигаться уже во взрослом возрасте, смогли улучшить свои физические возможности примерно на 5–10%. А люди, которые оставались активными еще с подросткового возраста, обычно имели лучшую физическую форму на протяжении взрослой жизни.

Главный вывод ученых прост: полностью предотвратить возрастные изменения невозможно, но то, насколько сильными и активными вы будете оставаться с годами, в значительной степени зависит от образа жизни.

Таким образом, даже если вам уже за 35, 50 или 60 лет, улучшить физическую форму вполне реально. Регулярная ходьба, плавание, езда на велосипеде и силовые упражнения помогают поддерживать выносливость и мышцы.

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старение интересные факты исследование ученых
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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