Молода жінка тримає фотографію себе в старості. Фото: shutterstock.com

Ви можете почуватися молодими та повними сил, навіть не підозрюючи, що почали втрачати фізичні можливості. Шведські вчені протягом 47 років спостерігали за людьми й визначили точний вік, коли тіло починає незворотно старіти.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, передає Новини.LIVE.

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У якому віці тіло людини починає старіти

Науковці встановили, що фізичні можливості людини зазвичай досягають піка до 35 років, після цієї цифри вони поступово починають знижуватися.

Такого висновку дійшли після одного з найтриваліших досліджень фізичного старіння. Протягом 47 років учені спостерігали за 427 чоловіками та жінками, народженими 1958 року. Учасників регулярно обстежували, починаючи з 16 і до 63 років. Фахівці оцінювали:

здатність організму використовувати кисень під час фізичних навантажень;

м'язову витривалість;

вибухову силу м'язів, необхідну для швидких рухів.

З'ясувалося, що аеробна витривалість і здатність м'язів тривалий час працювати досягали максимальних значень переважно у віці 26–36 років. А ось вибухова сила м'язів могла досягати піка ще раніше. У чоловіків це відбувалося приблизно у 27 років, а в жінок — у 19.

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Найцікавіше, що спочатку ці зміни можуть бути практично непомітними. За результатами дослідження, фізична витривалість у перші роки після піка знижувалася приблизно на 0,3–0,6% щороку. Проте з віком процес прискорювався. Темпи погіршення окремих показників сягали 2–2,5% на рік.

До 63 років фізичні можливості учасників за різними вимірюваннями були в середньому на 30–48% нижчими за максимальні значення. У чоловіків і жінок дані майже не відрізнялися.

Чому організм поступово втрачає фізичні можливості

Вчені поки не встановили всіх механізмів цього процесу. Однак припускають, що важливу роль відіграють зміни в м'язових клітинах, нервовій системі та виробленні енергії. Зокрема, з віком може погіршуватися робота мітохондрій — структур усередині клітин, які забезпечують їхню енергією.

Також поступово змінюються процеси відновлення м'язових тканин. Через це організму може ставати складніше підтримувати колишню силу та витривалість.

Чи можна зупинити старіння за допомогою спорту

Саме тут дослідники зробили ще одне важливе відкриття. Навіть учасники, які регулярно займалися спортом, із віком демонстрували поступове зниження фізичних показників.

Однак ті, хто почав більше рухатися вже в дорослому віці, змогли поліпшити свої фізичні можливості приблизно на 5–10%. А люди, які залишалися активними ще з підліткового віку, зазвичай мали кращу фізичну форму протягом дорослого життя.

Головний висновок учених простий: повністю скасувати вікові зміни неможливо, але те, наскільки сильними й активними ви залишатиметеся з роками, значною мірою залежить від способу життя.

Отже, навіть якщо вам уже за 35, 50 чи 60 років, поліпшити фізичну форму цілком реально. Регулярна ходьба, плавання, їзда на велосипеді та силові вправи допомагають підтримувати витривалість і м'язи.

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