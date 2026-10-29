Кадр з італійського фільму жахів "Пекло канібалів". Фото: shutterstock.com

Деякі фільми жахів настільки страшні, що додивитися до кінця під силу не кожному. Але одна стрічка зайшла набагато далі. Італійський фільм "Пекло канібалів" 1980 року став одним із найгучніших скандалів в історії кіно. Його забороняли у 13 країнах світу. І причини виявилися значно похмурішими, ніж просто страшний сюжет.

Що не так із кінострічкою "Пекло канібалів", пише Parade, передає Новини.LIVE.

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Про що фільм жахів "Пекло канібалів"

У 1980 році італійський режисер Руджеро Деодато випустив стрічку "Пекло канібалів" (Cannibal Holocaust). Він і не підозрював, яку скандальну славу здобуде фільм і він сам.

За сюжетом, група документалістів вирушає до амазонських джунглів, щоб зняти фільм про місцеві племена, але безслідно зникає. На їхні пошуки вирушає антрополог Гарольд Монро. Експедиція знаходить плівки зниклої команди. Переглядаючи записи, професор дізнається страшну правду про те, що насправді відбувалося в джунглях.

Особливістю картини стало використання формату "знайденої плівки". Події подаються як справжні документальні записи, завдяки чому глядачам важко відрізнити вигадку від реальності.

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Офіційний постер італійського фільму жахів "Пекло канібалів". Фото: grindhousereleasing.com

Чому "Пекло канібалів" заборонили у 13 країнах

Стрічка шокувала надзвичайно жорстокими сценами вбивств, катувань, сексуального насильства та канібалізму. Однак найбільше обурення викликало те, що деякі сцени жорстокості були не постановочними, а реальними. Під час зйомок творці фільму дійсно вбивали тварин перед камерою. Ці епізоди не були спецефектами.

Через відверту жорстокість картину забороняли або обмежували в різних країнах. Серед них були:

Італія;

Нова Зеландія;

Малайзія;

Філіппіни;

Шрі-Ланка;

Індія;

В'єтнам;

Іран;

Німеччина;

Ісландія;

Сінгапур;

Велика Британія;

Австралія.

У Великій Британії фільм тривалий час не допускався до легального відеопрокату. Лише 2001 року його дозволили випустити після видалення майже шести хвилин жорстоких сцен.

Чому режисера звинуватили у вбивстві акторів

Найгучніший скандал розгорівся в Італії. Менш ніж через два тижні після прем'єри фільм вилучили з прокату. Режисер опинився під слідством.

Реалістичність сцен була настільки переконливою, що Руджеро Деодато запідозрили у справжніх убивствах. Ще більше ситуацію погіршило те, що актори за домовленістю з режисером певний час не з'являлися на публіці, підтримуючи ілюзію документальності.

Тож щоб зняти звинувачення, Деодато довелося представити живих акторів суду. Підозри у вбивствах зняли. А от справа щодо жорстокого поводження з тваринами мала окремі юридичні наслідки.

Хай там як, "Пекло канібалів" залишило помітний слід в історії кінематографа та стало одним із найвідоміших ранніх прикладів жанру "знайденої плівки".

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