Повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 — як воно вплине на здоров'я та психіку

Вплив повного сонячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні ввечері, 8 квітня, відбудеться унікальна подія, яка трапляється раз на 375 років — повне сонячне затемнення. На жаль, побачити це зможуть лише жителі Північної Америки. Ця частина планети зануриться у темряву на цілих чотири хвилини. Усі інші зможуть спостерігати за дійством онлайн. Безперечно, це космічне явище не може пройти безслідно, його вплив відчують на собі всі. Причому ефект може зберігатися ще кілька днів після.

Як саме повне сонячне затемнення вплине на здоров'я та психіку людей, пише видання BBC.

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Як сонячне затемнення впливає на психіку

Останні дослідження науковців показали, що повне сонячне затемнення може мати значний вплив на психіку людини.

"Люди можуть бути більш дружніми — їм може здатися, що вони мають тісніші соціальні зв’язки з іншими — і відчувають себе більш пов’язаними зі своєю спільнотою", — стверджує психолог з Університету Джона Гопкінса Шон Голді.

За словами психолога з Університету Берклі Дачера Келтнера, сонячне затемнення може заспокоїти "внутрішнього самокритика" і заохотити людину "співпрацювати, відкривати свій розум для див і бачення глибинних закономірностей життя".

При цьому варто зауважити, Голді наголосив, що наслідки позитивного впливу були відносно короткочасними — близько 24 годин.

Проте, навіть короткі миті єднання можуть дати нам бажане полегшення від напруги у повсякденних взаємодіях з іншими людьми.

Учні коледжу Muchin College Prep дивляться на сонячне затемнення. Фото: Alexandra Wimley/Chicago Tribune

Водночас варто додати, що деякі люди можуть відчувати тривогу або страх перед невідомим. У деяких культурах сонячне затемнення може бути сприйняте як погане знамення. Це може збільшити тривожність у людей, які вірять у подібні релігійні або містичні традиції.

Як сонячне затемнення може вплинути на фізичне здоров'я

Вплив сонячних затемнень на фізичне здоров'я людини мало досліджене. Однак помічено, що у цей період люди можуть мати проблеми зі сном через вплив затемнення на ритми сну та біологічні годинники людини.

Деякі люди можуть почуватися млявими та втомленими. Інші можуть відчувати фізичний дискомфорт або головний біль. Це може бути пов'язано зі змінами в атмосферному тиску або температурі під час таких подій.

Вплив повного сонячного затемнення на людину. Колаж: Новини.LIVE

Як сонячні затемнення впливають на життя людей — думка астрологів

Астрологи стверджують, що повне сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня о 21:17 за Києвом, буде відчутним для всіх жителів планети, а його вплив триватиме аж до 12 квітня.

Є думка, що сонячне затемнення, а тим більше повне, може викликати й "затемнення" та помутніння розуму у людей. Негативний вплив може торкнутися світової політики та економіки, спричинивши фінансові колапси та загострення конфліктів.

Сонце в астрології уособлює вітальність (життєву силу) людини, креативність і здатність до самовираження. Коли настає сонячне затемнення, наприклад, людина просто не зможе чітко, обґрунтовано, виважено вчиняти якісь дії та вчинки. Тому в момент сонячного затемнення краще відкласти всі важливі справи, особливо пов'язані з грошима.

Однак, астрологи запевняють, що у цей період у кожного з нас є можливість змінити життя на краще, проаналізувати свої стосунки з іншими людьми, налагодити відносини.

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