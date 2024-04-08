Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 — как оно повлияет на здоровье и психику

Воздействие полного солнечного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня вечером, 8 апреля, состоится уникальное событие, которое происходит раз в 375 лет — полное солнечное затмение. К сожалению, увидеть это смогут только жители Северной Америки. Эта часть планеты погрузится во тьму на целых четыре минуты. Все остальные смогут наблюдать за действом онлайн. Безусловно, это космическое явление не может пройти бесследно, его влияние ощутят на себе все. Причем эффект может сохраняться еще несколько дней спустя.

Как именно полное солнечное затмение повлияет на здоровье и психику людей, пишет издание BBC.

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Как солнечное затмение влияет на психику

Последние исследования ученых показали, что полное солнечное затмение может оказать значительное влияние на психику человека.

"Люди могут быть более дружественными — им может казаться, что у них более тесные социальные связи с другими — и чувствуют себя более связанными со своим сообществом", — утверждает психолог из Университета Джона Гопкинса Шон Голди.

По словам психолога из Университета Беркли Дачера Келтнера, солнечное затмение может успокоить "внутреннего самокритика" и поощрить человека "сотрудничать, открывать свой ум для чудес и видения глубинных закономерностей жизни".

При этом следует отметить, Голди подчеркнул, что последствия положительного влияния были относительно кратковременными — около 24 часов.

Однако даже короткие мгновения единения могут дать нам желаемое облегчение от напряжения в повседневных взаимодействиях с другими людьми.

Учащиеся колледжа Muchin College Prep смотрят на солнечное затмение. Фото: Alexandra Wimley/Chicago Tribune

В то же время следует добавить, что некоторые люди могут испытывать тревогу или страх перед неизвестным. В некоторых культурах солнечное затмение может быть воспринято как плохое знамение. Это может увеличить тревожность людей, которые верят в подобные религиозные или мистические традиции.

Как солнечное затмение может повлиять на физическое здоровье

Воздействие солнечных затмений на физическое здоровье человека мало исследовано. Однако замечено, что в этот период люди могут испытывать проблемы со сном из-за влияния затемнения на ритмы сна и биологические часы человека.

Некоторые люди могут чувствовать себя вялыми и уставшими. Другие могут испытывать физический дискомфорт или головные боли. Это может быть связано с изменениями в атмосферном давлении или температуре вследствие таких событий.

Воздействие полного солнечного затмения на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Как солнечные затмения влияют на жизнь людей — мнение астрологов

Астрологи утверждают, что полное солнечное затмение, которое состоится 8 апреля в 21:17 по Киеву, будет ощутимо для всех жителей планеты, а его влияние будет продолжаться до 12 апреля.

Есть мнение, что солнечное затмение, а тем более полное, может вызвать и "затмение" и помутнение ума у людей. Негативное влияние может затронуть мировую политику и экономику, что повлечет финансовые коллапсы и обострение конфликтов.

Солнце в астрологии олицетворяет жизненную силу человека, креативность и способность к самовыражению. Когда наступает солнечное затмение, например, человек просто не сможет четко, обоснованно, взвешенно совершать какие-либо действия и поступки. Поэтому в момент солнечного затмения лучше отложить все важные дела, особенно связанные с деньгами.

Однако астрологи уверяют, что в этот период у каждого из нас есть возможность изменить жизнь к лучшему, проанализировать свои отношения с другими людьми, наладить отношения.

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