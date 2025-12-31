Який фільм на Новий рік дивляться усі — культова стрічка, яку обожнюють мільйони

Дві дівчини дивляться новорічний фільм. Фото: Freepik

Фільм на Новий рік — це можливість відшукати святковий настрій, надихнутися та відпочити. Є чимало стрічок, які всі не втомлюються переглядати щороку, але одна з них здобула найбільшу популярність. Це культовий фільм усіх часів.

Який новорічний фільм став найпопулярнішим

Улюбленою новорічно-різдвяною комедією мільйонів глядачів став фільм "Сам удома". Перша частина культової стрічки вийшла у 1990 році. У центрі сюжету — історія восьмирічного Кевіна МакКалістера. Хлопчик з багатодітної сім'ї має особливу мрію — залишитися на самоті. І на Різдво його бажання справджується. Родина Кевіна їде у відпустку та випадково забуває про хлопчика. Він залишається вдома один. У цей час двоє бандитів вирішують пограбувати будинок МакКалістерів і хлопчик вирішує за будь-яку ціну захищати себе та власний дім.

Одразу після виходу першої частини фільм завоював серця мільйонів глядачів по усьому світі. Цю культову стрічку дивляться усі. Різдвяна комедія веселить та нагадує про найважливіше — новорічні свята неможливо уявити без сім'ї та рідних.

Згодом вийшло ще п'ять частин фільму:

"Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992) — з Кевіном МакКалістером;

"Сам удома 3" (1997) — з Алексом Прюітом;

"Сам удома 4: Повернення додому" (2002) — фільм із поверненням Кевіна, але з іншими акторами;

"Сам удома 5: Святкове пограбування" (2012) — з іншим сюжетом та героєм;

"Сам удома" (2021) — з новими персонажами.

Багато хто вважає, що саме перша та друга частина стали найкращими із серії "Сам удома". Глядачам сподобалася гра талановитого Маколея Калкіна. Інші частини, хоча й піддавалися критиці, однак все одно стали улюбленцями багатьох.

Секрет популярності "Сам удома" простий. Цей фільм чарує неймовірною святковою атмосферою та досконалою грою акторів. Він не просто веселить, а й залишає по собі особливий післясмак, підіймаючи важливі теми поміж вдалих жартів та пригод головних героїв.

